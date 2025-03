Mit der Switch ist Nintendo ein enormer Erfolg gelungen. Nahezu 151 Millionen Exemplare der beliebten Spielkonsole, die sowohl an den Fernseher angeschlossen als auch als Handheld genutzt werden kann, wurden bisher verkauft.

Allerdings ist die Konsole, die 2017 vorgestellt wurde, in die Jahre gekommen. Abgesehen von einem OLED-Display, das das ursprüngliche LCD ablöste, wurden an der Hardware keine Änderungen vorgenommen. Der Tegra-X1-Prozessor von Nvidia mit einer Taktgeschwindigkeit von bis zu 1,75 GHz genügt zwar, um die aktuellen Nintendo-Spiele flüssig darzustellen.

Drittanbieter stoßen mit neuen Titeln jedoch schnell an Grenzen. So gab es immer wieder Gerüchte über eine Version von Call of Duty für die Switch, an der wohl auch gearbeitet wurde. Doch die Konsole wurde letztlich den Leistungsanforderungen der Entwickler nicht gerecht.

Nintendo hält am Erfolgskonzept der Switch fest

Die Spekulationen rund um einen Switch-Nachfolger, die Nintendo immer wieder mit in kleinen Häppchen servierten Details anheizte, haben daher bereits seit Monaten Fahrt aufgenommen. Viele dieser Details sind schon bekannt, spätestens seit der offiziellen Ankündigung der Switch 2.

Feststeht etwa, dass die Switch 2 keine grundlegende Änderungen mitbringt. Auch die neue Version verfügt über zwei abnehmbare Controller und kann sowohl mobil als auch am Fernseher genutzt werden. Selbst im Inneren bleibt sich der Hersteller treu: Der Prozessor stammt wie zuvor von Nvidia. Allerdings ist der T289 mit acht CPU-Kernen deutlich flotter und verfügt über ein GPU, die die gleiche Ampere-Architektur wie die RTX-3000-Grafikkarten nutzt. Zudem wächst der RAM auf 12 GB, für Daten steht künftig ein Speicherplatz von 256 GB zur Verfügung. Damit sollen auch moderne Technologien wie Raytracing unterstützt werden.

Kommt die Switch 2 am 2. April?

Nun ist allem Anschein nach auch der Termin für die Vorstellung der neuen Switch bekannt geworden. Best Buy Canada hatte in einem Blogbeitrag, der zwischenzeitlich wieder gelöscht wurde, verkündet, dass der Schleier über der Nintendo Switch 2 am 2. April 2025 im Rahmen des Nintendo-Direct-Events gelüftet wird. Das erste Spiel für die neue Konsole soll Mario Kart 9 werden.

Im Anschluss wird zudem die Möglichkeit für Vorbestellungen geöffnet. Wann die Konsole schließlich ausgeliefert wird, wurde jedoch nicht bekannt. Gerüchte sprechen von einer möglichen Verfügbarkeit ab Juni. Allerdings hat Nintendo Interessenten bereits vor übermäßiger Hektik gewarnt. Im Vorfeld ließ der Hersteller wissen, dass man Scalpern den Wind aus den Segeln nehmen will. Zum Verkaufsstart soll es zu keinen Lieferengpässen kommen.