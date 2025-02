Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt hat bereits einige richtig spannende Deals hervorgebracht. Hier sollen allerdings auch Gamer nicht zu kurz kommen und so bietet der Elektromarkt die Nintendo Switch OLED im Mario-Kart-Bundle mit einem richtig satten Rabatt an. Allerdings solltet Ihr Euch hier beeilen, denn lange wird das Angebot nicht bestehen bleiben.

Aktuell können Mitglieder von myMediaMarkt* einige richtig spannende Angebote entdecken. Ihr seid noch nicht Teil des Treueprogramms? Dann könnt Ihr Euch kostenlos registrieren und bekommt dadurch beispielsweise einen der besten Deals zur Nintendo Switch OLED, den es bisher gab. Denn der Elektrogigant verscherbelt die Konsole derzeit für deutlich unter 300 Euro – mit Kracher-Spiel und Online-Mitgliedschaft.

Nintendo Switch OLED zum Bestpreis – So gut ist der Deal wirklich

329,99 Euro verlangt MediaMarkt normalerweise für das Bundle – wenn es denn mal auf Lager ist. Im Zuge der Mehrwertsteuer-Aktion werden jetzt allerdings 52,69 Euro gestrichen. Dadurch zahlt Ihr gerade einmal 277,30 Euro*. Dafür bekommt Ihr die Nintendo Switch OLED in Weiß, Mario Kart 8 Deluxe und eine einjährige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online dazu. Mit letzterer könnt Ihr Online zocken oder Euch verschiedene Vorteile sichern.

Ein Preisvergleich offenbart zudem: Günstiger gab es das Set bisher nie. Den bisherigen Bestpreis von 287 Euro unterbietet MediaMarkt sogar noch um 10 Euro. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen. Erfahrungsgemäß sind solche Angebote sehr schnell vergriffen. Allerdings bietet MediaMarkt auch die Nintendo Switch OLED ohne Spiel und Mitgliedschaft gerade für 276,47 Euro* und somit zum aktuellen Tiefstpreis an. Mit dem Release der Nintendo Switch 2, stellt sich allerdings die Frage: Macht der Kauf überhaupt Sinn?

Nintendo Switch 2 kommt: Lohnt sich die OLED noch?

Anfang des Jahres hat Nintendo allen Gamern mit der offiziellen Ankündigung zur Nintendo Switch 2 ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk bereitet. In einem kurzen Teaser-Video, das wir Euch nach diesem Absatz nochmal einbinden, wird die Entwicklung der alten Konsole zum neuen Modell gezeigt. Zu sehen sind etwa neue physische Knöpfe, neue Anschlussmöglichkeiten, wie etwa USB-C-Ports, ein neigbarer Stand für das Display der Konsole und die neuen Joy-Cons, die endlich nicht mehr in die Konsole gefriemelt, sondern gesteckt, werden.

Kleiner Fun-Fact zum Video: Wenn Ihr gleichzeitg die Digitations-Musik des Anime "Digimon" abspielt, bekommt der Trailer einen ganz anderen Charakter.

Anschließend wird etwas Gameplay, sowie die neue Basisstation gezeigt. Außerdem ziert der Schriftzug "2025" den Bildschirm. Stellt sich also die Frage: Wenn die neue Konsole ohnehin in einigen Monaten erscheint, was spricht dann für die Nintendo Switch OLED? Zuerst wäre hier ganz klar der Preis. Sobald die neue Konsole erscheint, dürftet Ihr mit einem recht hohen Einstiegspreis rechnen. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sie so teuer wie die PS5 Pro sein wird, aber dennoch deutlich teurer als das aktuelle Nintendo-Modell.

Zusätzlich hat Nintendo bereits bestätigt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Bedeutet, wenn Ihr jetzt schon zocken möchtet und erst in zwei bis drei Jahren zum neuen Modell greifen wollt, könnt Ihr Eure gekauften Games auch auf der zweiten Nintendo Switch spielen. Ein weiterer Punkt sind die technischen Daten. Hierzu sind bisher nur einige Leaks bekannt.

Ist die Nintendo Switch 2 besser als die Nintendo Switch OLED?

Wie die Kollegen von Gamestar Tech berichteten, soll es wohl erneut eine Zusammenarbeit mit Chip-Hersteller Nvidia geben. Als Prozessor könnte ein Nvidia T239 zum Einsatz kommen, der mit 12 GB LPDDR5 RAM und bis zu 256 GB Flash-Speicher aufwartet. Aktuell ist eine maximale Speicherkonfiguration von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher möglich. Das Display soll zudem auf 8 Zoll anwachsen und eine Full-HD-Auflösung bieten. Auch der Akku könnte wachsen.

Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um Leaks und Gerüchte. Welche Technik letztendlich verbaut ist, zeigt sich womöglich am 9. April. Möchtet Ihr also mehr Geld investieren und zählt zu den Leuten, die eine Konsole schon am ersten Tag in den Händen halten müssen, dann ist der aktuelle MediaMarkt-Deal* eventuell weniger interessant. Für alle anderen gab es in der Vergangenheit kein besseres Angebot zu dem Bundle.

Möchtet Ihr eine Konsole mit Kult-Games wie The Legend of Zelda, Mario oder sogar Pokémon, seid Ihr hier richtig gut beraten. Bedenkt allerdings noch eine letzte Sache: Ein Konsolenupgrade wird früher oder später notwendig sein, wenn Ihr aktuelle Games zocken wollt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wartet Ihr lieber auf die neueste Generation oder könnt Ihr bei diesem Preis nicht nein sagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!