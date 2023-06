Nothing Phone (2) kommuniziert seine Update-Politik

Das Londoner Start-up-Unternehmen Nothing kündigte an, dass das Nothing Phone (2) einen ähnlichen Software-Update-Support erhalten wird wie das erste Nothing Phone (1). Das bedeutet drei Android-OS-Updates und vier Jahre lang Sicherheitsupdates. Das nächste transparente Telefon soll kommenden Monat Juli offiziell vorgestellt werden.

Nothing Phone (2) und die Software-Update-Politik

Eine längere Softwarepolitik ist zu einem wichtigen Merkmal geworden, auf das die Nutzer:innen inzwischen achten, bevor sie ihr nächstes Smartphone kaufen. Samsung gehört zu den Unternehmen, die den längsten Android-Update-Support bieten. Bei den Südkoreanern gibt es bis zu vier Jahre lang wichtige Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatche. Damit übertrumpft Samsung sogar Google mit seinen 3-jährigen Software-Updates für die Pixel-Reihe.

In einem Tweet bestätigte das britische Start-up-Unternehmen, das vom ehemaligen OnePlus-CEO Carl Pei geleitet wird, dass das Nothing Phone (2) drei Jahre lang Software- und Sicherheitsupdates erhalten wird. Mit anderen Worten: Das Nothing Phone (2) wird höchstwahrscheinlich Upgrades von Android 14 bis hin zu Android 16 erhalten, da es bei seiner Markteinführung im nächsten Monat voraussichtlich ab Werk mit Android 13 laufen wird.

Das Xiaomi 13 Ultra wird ebenfalls bis zu drei Android OS Updates erhalten. / © NextPit

Das ist zwar nicht so viel, wie Samsung für seine Galaxy-Handys anbietet, aber das Nothing Phone (2) ist damit auf Augenhöhe mit den meisten chinesischen OEMs. Xiaomi zum Beispiel hat erst mit dem Xiaomi 13 und dem Xiaomi 13 Ultra (Test), die derzeit mit MIUI 14 laufen, die gleiche Softwarepolitik versprochen, was im Vergleich zu Asus und Motorola immer noch deutlich besser ist.

Zusätzlich zu den Software-Updates wird das Nothing Phone (2) von einem Snapdragon 8+ Gen 1 angetrieben werden, während die Speicherkonfiguration von 8/128 GB auf 12/256 GB wohl erhöht werden wird. Gleichzeitig wird das Premium-Mittelklasse-Gerät im Vergleich zum Nothing Phone (1) eine höhere Akku-Kapazität erhalten, wie Carl Pei unlängst erwähnte.

Glaubt Ihr, dass ein robuster Software-Support genauso wichtig ist wie die besten Hardware-Features eines Geräts? Wir würden uns freuen, Euer Feedback in den Kommentaren zu lesen.