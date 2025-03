Während Amazon mit seinen Frühlingsangeboten gerade das Internet erobert, gibt es ein richtig starkes Angebot von MediaMarkt, das uns fast durch die Lappen gegangen wäre. Denn beim Elektronikfachmarkt könnt Ihr Euch das neue Nothing Phone (3a) für 329 Euro bestellen. Unter einer gewissen Voraussetzung könnt Ihr Euch das Mittelklasse-Smartphone allerdings mit einem Rabatt schnappen und zahlt somit so wenig, wie bei keinem anderen Händler.

Mit dem neuen Nothing Phone (3a) setzt das Unternehmen seine stylische Mittelklasse-Reihe fort. Vor allem das schicke Display in Verbindung mit einem außergewöhnlichen Glyph-Interface und der guten Akkulaufzeit sprechen für das Gerät. Hinzu kommt noch eine richtig günstige UVP von 329 Euro. Die war MediaMarkt aber noch nicht gering genug, weshalb Ihr hier jetzt noch einmal zusätzlich 30 Euro sparen* könnt – zumindest einige von Euch.

Sieht so das beste Smartphone bis 500 Euro aus?

Seit einiger Zeit unterscheiden sich Mittelklasse-Smartphones nur noch recht geringfügig voneinander. Das eine bietet eine etwas bessere Kamera, während das andere auf einen Snapdragon- statt eines MediaTek-Prozessors setzt. Zusätzlich werden die Geräte von Jahr zu Jahr leistungsstärker, ohne den Preis in die Höhe zu treiben. Das Nothing Phone (3a) ist nun ein neuer Kandidat auf das beste Smartphone unter 500 Euro. Allerdings unterscheidet es sich bereits deutlich von anderen Geräten.

Das Nothing Phone (3a) bietet das beliebte Glyph-Interface. / © Timo Brauer / nextpit

Der Grund ist das Glyph-Interface. Denn dieses ziert die Rückseite des Gerätes und lässt LEDs aufleuchten, wenn Ihr etwa eine Benachrichtgung erhaltet oder Musik hört. Ihr könnt sogar Routinen dafür einrichten. Doch auch ansonsten kann das Gerät wirklich überzeugen. Denn es bietet unter anderem ein helles 6,77-Zoll-Display mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz.Aber auch das ziemlich schlanke Nothing OS 3.1, das wiederum auf Android 15 basiert oder das lange Update-Versprechen von sechs Jahren Sicherheitspatches und drei Android-Upgrades können überzeugen.

Mit einem Snapdragon 7s Gen 3 ausgestattet hat es zudem einiges an Leistung im Gepäck. Bei MediaMarkt bekommt Ihr aktuell die Standard-Variante günstiger, die auf eine Speicherkonfiguration aus 8 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher setzt – ziemlich typisch für die Mittelklasse. Bei der Kamera setzt Nothing zudem auf ein Triple-Setup, das aus einer 50-MP-Haupt-, einer 8-MP-Ultraweitwinkel- und einer 50-MP-Telekamera besteht. Auf einen unnötigen 2-MP-Makroshooter verzichtet das Unternehmen glücklichweise. Möchtet Ihr noch mehr zur Performance erfahren, empfiehlt sich übrigens ein Blick in unseren Test zum Nothing Phone (3a).

Nothing Phone (3a) unter 300 Euro – aber nicht für alle!

Kommen wir also zum großen Geheimnis: Wie kommt Ihr nun an den Rabatt? Sicherlich können sich einige bereits denken, dass es mit dem Treueprogramm von MediaMarkt zu tun hat. Denn nur myMediaMarkt-Mitglieder können von der Aktion profitieren. Das Punkteprogramm ist völlig kostenlos, aber gewährt Euch verschiedene Rabatte im Online-Shop, sowie weitere Vorteile. Die Anmeldung zu myMediaMarkt* könnt Ihr zudem innerhalb von nicht einmal 10 Minuten erledigen. Achtet allerdings darauf, dass Ihr den Rabatt nur in der App abgezogen bekommt.

Seid Ihr also gewillt beizutreten, könnt Ihr zusätzlich 30 Euro sparen. Dadurch zahlt Ihr für das neue Nothing Phone (3a) nur noch 299 Euro*. Bei diesem Preis kann aktuell kein anderer Anbieter mithalten – auch Amazon mit seinen Frühlingsangeboten nicht. Möchtet Ihr also ein Smartphone für weniger als 300 Euro, das etwas aus der Reihe tanzt und sich auch ansonsten wirklich sehen lassen kann, macht Ihr bei diesem Deal nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Deals interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!