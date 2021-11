Nur 16 € im Monat für Waipu.tv & Netflix: Ein Jahr lang 33 % sichern!

Wahre Deal-Experten wissen: Am Black Friday lohnt es sich besonders, bei Diensten und Abonnements zuzuschlagen. Denn so profitiert Ihr wie bei Waipu.tv ein ganzes Jahr lang vom Rabatt. Beim deutschen Live-TV-Anbieter gibt es nicht nur 12 Monate lang 33 Prozent, Ihr bekommt auch ein Netflix-Abonnement dazu!

NextPit Deal-Check:

Waipu.tv mit Netflix ein Jahr lang für monatlich 16,41 €

Dabei spart Ihr jeden Monat 33 Prozent

Alternativ dabei: Der neue Waipu.tv-Streaming-Stick für 10,71 € monatlich

Unzählige Händler bieten am Black Friday einmalige Rabatte auf Smartphones, Wearables und Co.! Schlagt Ihr am Schnäppchentag allerdings bei einem Abonnement zu, könnt Ihr die Ersparnis auf mehrere Monate oder sogar Jahre strecken. Habt Ihr Bock auf Live-TV übers Internet, solltet Ihr daher das Angebot von Waipu.tv nicht verpassen. Hier spart ihr 1 Jahr lang monatlich 33 Prozent im Vergleich!

Beim Abschluss habt Ihr drei Optionen:

Waipu.tv Perfect Plus für 8,70 € statt 12,99 € im Monat

Waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick für 10,71 € statt 15,99 € im Monat

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard für 16,41 € statt 24,49 € im Monat

Der Rabatt liegt jeweils bei 33 Prozent! Aber was bietet Waipu.tv überhaupt und was ist der 4K Stick?

Lohnt sich das Abonnement bei Waipu.tv überhaupt?

Waipu.tv ist ein Anbieter für LIve-TV, der komplett über das Internet funktioniert. Dabei hat sich die Exaring AG als Backbone ein Glasfaser-Netzwerk aufgebaut, das für kurze Ladezeiten und sichere Verbindungen läuft. So schaltet Ihr auf bis zu 4 Geräten 170 Fernsehsender ein, die Ihr live und mit etlichen Komfort-Funktionen sehen könnt. Im teuersten Abonnement gibt's zudem ein Netflix-Standard-Abonnement mit HD-Qualität dazu.

Der Waipu.tv-Stick ist einfach zu bedienen. / © Exaring AG

Alternativ könnt Ihr Euch auch für den Waipu.tv-Stick entscheiden, den die Exaring AG vor einigen Monaten gelauncht hat. Ich habe den 4K-Streaming-Stick von Waipu.tv für Euch bereits getestet und war durchaus begeistert. Habt Ihr einen Smart-TV, könnt Ihr aber auch die kostenlos verfügbaren Apps nutzen. Insgesamt ein gutes Angebot, wenn Ihr Interesse an linearem Fernsehen habt!

Natürlich wollen wir Eure Meinung zu unserem vorgestellten Angebot wissen! Wie steht Ihr zu Waipu.tv und habt Ihr noch Bock auf lineares Fernsehen? Teilt es mir in den Kommentaren mit!