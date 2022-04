Nur 440 € über 24 Monate: Find X5 lite im extra-günstigen Tarif

NEXT PIT TV

Unter unseren Tarif-Checks gibt es oft eine gewisse Skepsis gegenüber guten Vertrags-Deals. Der Tarif für das Find X5 lite bei MediaMarkt zeigt allerdings, dass sich Handyverträge mit Smartphone wirklich rechnen können. Denn über einen Zeitraum von 24 Monaten zahlt Ihr dabei weniger als für den bisherigen Bestpreis für das Handy im Netz.

Affiliate Angebot Oppo Find X5 Lite + Vertrag Oppo Find X5 Lite mit passendem Vertrag bei Media Markt kaufen!

Mit dem Oppo Find X5 Lite erhaltet Ihr das günstigste Smartphone des aktuellen Flaggschiff-Lineups aus China. Das Smartphone verfügt über einen 6,4 Zoll AMOLED-Display. Ein MediaTek Dimensity 900 treibt das Modell an und verfügt über 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Besonders die Kamera stand dieses Jahr im Fokus des Herstellers und so findet Ihr eine 64 Megapixel Hauptkamera, ein 8 Megapixel Ultraweitwinkelobjektiv und ein 2 Megapixel Makro-Objektiv im Gerät. In unserem Testbericht zum Find X5 lite findet Ihr alle Vor- und Nachteile noch einmal ausführlich.

Lohnt sich der Oppo-Deal bei Media Markt?

Schauen wir uns dafür am besten mal die nackten Zahlen an. Neben dem Smartphone erhaltet Ihr einen Allnet-Flat-Vertrag von Media Markt, mit dem Ihr das 4G-Netz der Telefónica nutzen könnt. Durch eine Aktion erhaltet Ihr zudem doppeltes Datenvolumen und nutzt eine Bandbreite von bis zu 50 MBit/s. Hierfür zahlt Ihr gerade einmal 14,99 Euro im Monat.

Oppo Find X5 Lite + Super Select S Eigenschaft Oppo Find X5 Lite + Super Select S Datenvolumen 3 GB + 3 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Allnet-Flat? Ja Monatliche Kosten 14,99 Euro Zuzahlung 49 Euro Anschlussgebühr 29,99 Euro Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 438,75 Euro Zum Angebot

Insgesamt zahlt Ihr für Handy + Vertrag nur 438,75 Euro über 24 Monate. Im Handel kostet Euch das Gerät aktuell knapp 460 Euro, solltet Ihr es ohne Vertrag kaufen wollen. Dadurch habt Ihr nicht nur die Möglichkeit, das Smartphone günstiger abzugreifen, Ihr holt Euch auch einen neuen Handyvertrag dazu. Der Vertrag kostet regulär 17,99 Euro, was bedeutet, dass Ihr rund 7 Euro für das Oppo Find X5 Lite zahlt.

Ich selbst wusste nicht einmal, was Oppo ist, bevor ich angefangen habe, für NextPit zu schreiben. Mittlerweile suche ich immer wieder nach Angeboten, um mir das Oppo Find X5 zulegen zu können. Der Deal bei Media Markt ist wirklich einen Blick wert, wenn Ihr auf der Suche nach einem günstigen und leistungsfähigen Smartphone seid.

Doch nicht überzeugt? Dann findet Ihr unsere Bestenliste für Mitteklasse-Handys bis zu 400 Euro auf NextPit.

Allerdings müsst Ihr damit rechnen, dass das Oppo Find X5 Lite kein Meilenstein der Technik ist. Solltet Ihr Euch für ein großes Flaggschiff interessieren, dann schaut doch am besten mal in unseren Testbericht zum großen Bruder, dem Oppo Find X5 Pro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist Oppo für Euch eine interessante Alternative zu Samsung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!