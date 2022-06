Nur bis Morgen: Tado-Thermostate zum Top-Preis bei Tink

NEXT PIT TV

Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der beim Heizen auf die Kosten achtet. Denn die Preise steigen stetig und ich überlege mir mittlerweile mehrfach, ob ich gerade wirklich heizen muss. Um dem ganzen etwas vorzubeugen, könnt Ihr Euch smarte Thermostate kaufen. Und diese gibt es aktuell bei Tink zum absoluten Bestpreis. Aber Ihr solltet Euch beeilen, denn die Aktion gilt nur noch bis zum Ende des 13. Juni.

Das Starter Kit der Marke Tado besteht aus einer Bridge und einem Thermostat. Bei diesem Angebot bekommt Ihr vier zusätzliche Thermostate und einen Funk-Temperatursensor noch obendrauf. Durch die entsprechende App könnt Ihr dann ganz einfach einen Zeitplan für die Woche erstellen und heizt nicht grundlos, solltet Ihr mal länger unterwegs sein. Außerdem könnt Ihr somit deutlich an den monatlichen Heizkosten sparen. Außerdem integrieren sich die smarten Thermostate einfach in Euer Smart Home und lassen sich auch via Sprachbefehle steuern.

Lohnt sich der tado-Deal von tink.de?

Ihr solltet Euch zuerst die Frage stellen, ob Ihr smarte Thermostate wirklich benötigt und anschließend könnt. Worauf es beim Kauf smarter Thermostate zu achten gilt, lest Ihr im verlinkten Ratgeber. Könnt Ihr die Tado-Produkte nutzen, dann lohnt sich das Angebot definitiv. Denn Ihr bekommt das Gesamtpaket aktuell zum absoluten Bestpreis. Um Euch den Vergleich zu vereinfachen, sind hier die Preise aus dem Netz, die Ihr sonst zahlen müsstet.

Preisliste tado Gesamtpaket Geräte Kosten bei anderen Anbietern Bundle-Kosten bei Tink tado Heizkörper Starter Kit V3+ 118,74 Euro enthalten tado Funk-Temperatursensor 76 Euro enthalten tado Thermostate (4 Stück) 304 Euro enthalten Gesamtkosten 498,74 Euro 329,95 Euro

Wie Ihr seht, zahlt Ihr bei anderen Anbietern deutlich mehr. Das gilt allerdings nicht nur für die Thermostate. Denn die aktuelle Smart Home Aktion von tink.de hat noch weitere interessante Deals wie Mähroboter oder smarte Philips Hue Beleuchtung für Euch auf Lager. Ein Blick in die Produktpalette lohnt sich also. Die gesamte Aktion läuft noch bis Morgen, den 13.06. um 23:59 Uhr.

Das Tado-Setup ist eine gute Grundlage für das smarte Heizen in Eurem gesamten Haus oder Eurer Wohnung. Mehr Informationen worauf Ihr beim Kauf achten solltet, findet Ihr in unserer großen Übersicht rund um smarte Thermostate.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind smarte Thermostate interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!