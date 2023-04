Nur bis Sonntag! Schnappt Euch diese günstigen In-Ears für unter 30 €

Soundcore ist ein Name, der auch hier in der NextPit-Redaktion einen guten Ruf genießt. So haben sich zuletzt die Soundcore Liberty 4 im Test vier Sterne bei uns abholen können. Wem die dafür aufgerufenen 150 Euro aber deutlich zu viel sind, der kommt auch entschieden günstiger zu Soundcore-In-Ears.

Die bereits erwähnten Life P2 Mini sind – wie der Name schon verrät – der noch kleinere, filigrane Ableger der Life P2. Aktuell werden die kleinen Biester für knapp 40 Euro angeboten, gelegentlich geht es aber sogar unter die 30-Euro-Marke. Und mit "gelegentlich" meine ich – insbesondere genau JETZT!

Lohnt sich der Kauf der Soundcore Life P2 Mini?

Ja, aber ein Tiefstpreis ist es nicht! Wie erwähnt fallen die Teile immer mal wieder unter 30 Euro, waren sogar schon mal für knapp 27 Euro verfügbar. Diese Zeitfenster sind aber immer nur kurz geöffnet – und aktuell ist es Euch dank der Gutscheine von Amazon bzw. Soundcore möglich, die Life P2 Mini für exakt 29,62 Euro zu erwerben.

Bei Amazon müsst Ihr dafür den Gutschein anklicken, der Euch 25 Prozent Rabatt verspricht, die dann an der Kasse abgezogen werden. Auf der Souncore-Seite werden ebenfalls 25 Prozent Rabatt angeboten, wozu Ihr dort den Code "WSCPYLQCYX" einzugeben habt. Dort gibt es auch den Hinweis, dass dieser Deal nur noch bis Sonntag gilt.

Ja, das Bild ist ein wenig klischeebehaftet – aber so seht Ihr wenigstens, dass es die In-Ears auch in Pink gibt. / © Soundcore

Was Ihr fürs Geld bekommt? Logischerweise können die In-Ears nicht komplett mithalten mit der Konkurrenz, die oft das fünf- oder sechsfache kostet. Aber Soundcore überzeugt generell in jeder Preisklasse und auch, wenn wir sie selbst nicht testen konnten, schaut der Blick auf die Kolleg:innen von kopfhoerer.de, dass die Winzlinge echte Preis-Leistungs-Riesen sind. Auch die gute Bewertung bei Amazon (4,4 Sterne bei über 18.000 Bewertungen) verspricht uns tolle In-Ear-Kopfhörer.

Ihr erhaltet also True-Wireless-Kopfhörer, die sehr leicht und damit angenehm zu tragen sind. Was den Tragekomfort angeht, profitiert Ihr auch davon, dass die Ohr-Passstücke in fünf unterschiedlichen Größen mitgeschickt werden. Die Teile sind IPX5-zertifiziert und damit wasserbeständig, werden per Touch bedient und unterstützen Bluetooth 5.2 sowie den Codec AAC. Ihr habt die Wahl zwischen fünf Farben: Nachtschwarz, Champagnerweiß, Himmelblau, Grün und Rosa.

Ihr ladet sie in lediglich 45 Minuten komplett auf und habt dann Saft für über acht Stunden Dauerbeschallung. Dank Ladecase kommt Ihr sogar auf insgesamt über 30 Stunden, bis Ihr wieder eine Steckdose ansteuern müsst. Logischerweise müsst Ihr bei so günstigen In-Ears auch Kompromisse machen. So könnt Ihr die Lautstärke nicht über Touch-Gesten steuern, es fehlt eine Ladestandsanzeige und die Bässe sind im Normalmodus etwas dünn. Im Bass-Booster-Modus hingegen scheinen sie etwas zu dumpf im Klang. Aber vielleicht überzeugt Ihr Euch selbst von den Klang-Eigenschaften. Jeder hat hier einen anderen Geschmack.

Davon abgesehen halte ich diese günstigen Life P2 Mini für einen echten No-Brainer, wenn man sie für unter 30 Euro schießen kann. Was sagt Ihr?