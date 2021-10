Spartarif mit flexibler Startzeit: 11 GB Daten nur 7,77 Euro im Monat

Ben hat heute keine Zeit für seinen Tarif-Check! Daher hat er mich gerade auf ein ziemlich feines Angebot von sim.de aufmerksam gemacht. Dabei kosten 11 Gigabyte LTE-Volumen mit 50 Mbit/s nur 7,77 Euro im Monat. Auf Wunsch entfällt dabei sogar die Vertragslaufzeit! Schauen wir uns alle Details im neuesten Tarif-Check einmal an.

Letztes Mal, als wir einen sim.de-Deal hatten, habt Ihr Euch ziemlich gierig draufgestürzt. Kein Wunder, denn es war ein echt gutes Angebot. Jetzt haben wir erneut einen sim.de-Deal für Euch ausgebuddelt, der noch exakt bis zum 19. Oktober um 11 Uhr gilt! Eine Woche habt Ihr also Zeit, Euch zu entscheiden, ob dieser Tarif was für Euch ist. Details wären hilfreich? Okay, dann lasst uns keine Zeit verlieren:

sim.de LTE 11 GB im Tarif-Check

Eingangs erwähnte ich es bereits: Es geht um einen Tarif, der Euch monatlich 7,77 Euro kostet. Lasst Ihr Euch auf einen Zwei-Jahres-Vertrag ein, zahlt Ihr dabei keinen Cent mehr – der Bereitstellungspreis entfällt nämlich! Für diesen Preis bekommt Ihr 11 GB Datenvolumen und surft mit bis zu 50 Mbit/s im LTE-Netz. Habt Ihr das Volumen verballert, wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € zugebucht. Diese Option könnt Ihr aber natürlich deaktivieren.

Wichtig: So großartig der Deal für alle ist, die nur im Netz surfen wollen, so mittelprächtig ist er für diejenigen, die telefonieren und SMS versenden möchten. Ihr habt nämlich zum Telefonieren lediglich 60 Freiminuten, danach werden 19 Cent pro Minute fällig. Ebenso werden auch bei SMS 19 Cent verlangt. Hier habt Ihr alle Details nochmal übersichtlich auf einen Blick:

Alle Details im Überblick Eigenschaft sim.de LTE 11 GB Verfügbar bis 19. Oktober um 11 Uhr! Monatspreis dauerhaft 7,77 Euro Anschlussgebühr mit Laufzeit 0 Euro bei 24 Monaten Anschlussgebühr ohne Laufzeit 19,99 Euro Datenvolumen pro Monat 11 Gigabyte LTE-Speed bis zu 50 Mbit/s Download | bis zu 32 Mbit/s im Upload Telefonie-Flat? Nein, 60 Minuten pro Monat in alle dt. Fest- und Mobilfunknetze,

danach 0,19 €/Minute

SMS-Flat? 0,19 €/SMS in alle dt. Fest- und Mobilfunknetze EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Zum Angebot

Cool: Standardmäßig wird die SIM-Karte zwar schnellstmöglich aktiviert. Ihr könnt aber ein anderes Aktivierungsdatum auswählen, welches zwischen heute und dem 09.02.2022 liegen muss. Ein bisschen tricky wird es bei der Laufzeit: Die beträgt 24 Monate und wenn Ihr kündigen wollt, muss die Kündigung in Textform 3 Monate zum Ende der Laufzeit vorliegen. Ansonsten verlängert sich der Spaß jeweils um 12 weitere Monate. Habt Ihr gerade 20 Euro übrig, solltet Ihr die Mindestlaufzeit also einfach abschaffen.

Für einen so-gut-wie-nie-Telefonierer wie mich ist der Deal von sim.de wirklich klasse, aber wie sieht es mit Euch aus? Könnt Ihr damit was anfangen? Schreibt es uns in die Comments!