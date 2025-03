Nur für kurze Zeit: Apps im Wert von 20 Euro gratis

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Netzsignal Pro: WiFi & 5G ( 0,59 Euro ) – Wer mehr über sein Netzsignal erfahren möchte, kommt an dieser App nicht vorbei. Denn sie bietet nicht nur herausragende und zahlreiche Bewertungen, sondern auch eine anschauliche Nutzeroberfläche mit vielen praktischen Funktionen. (4,7 Sterne, 10,700 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

1Contacts Pro ( 0,99 Euro ) – Durch diese App erhaltet Ihr die volle Kontrolle und vor allem den vollen Überblick über Eure Kontakte. Auch doppelte Kontakte lassen sich aufspüren und gegebenenfalls zusammenführen. Doch Achtung: Nutzt Ihr diese App, gewährt ihr einem zusätzlichen Drittanbieter Zugriff auf Eure Kontaktdaten. (4,7 Sterne, 3 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.