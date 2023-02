Nur für kurze Zeit: Das Apple iPad 9 im Tagesdeal günstig sichern!

Cyberport hat einen ziemlich interessanten Tagesdeal für Euch parat. Nur heute, am 08. Februar, bekommt Ihr hier das Apple iPad der 9. Generation (2021) für 309 Euro. Hierbei handelt es sich um die WLAN-Variante mit 64 GB internem Speicher. Wir haben uns das Angebot angeschaut und verraten Euch alles in unserem Deal-Check.

Sind Euch Handybildschirme zu klein und der Laptop zu klobig, ist ein Tablet meist die optimale Zwischenlösung. Gerade iPads sind hier besonders beliebt, dafür aber auch recht teuer. Umso besser also, dass Ihr heute bei Cyberport ein richtiges Schnäppchen schießen könnt. Hier gibt es das Apple iPad 9 aus dem Jahre 2021 in der WiFi-Version nämlich zum aktuellen Bestpreis von 309 Euro. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn die Geräte gibt es nur in begrenzter Stückzahl.

Affiliate Angebot Apple iPad 9 (2021) WiFi-Variante mit 64 GB internem Speicher

Das Apple iPad 9 (2021) nutzt ein 10,2 Zoll großes Retina-Panel mit einer Auflösung von maximal 2.160 x 1.620 Pixeln. Durch den A13-Bionic-Prozessor arbeitet das Tablet ziemlich flott und verfügt über 64 GB internen Speicher. Auch wenn das SoC etwas in die Jahre gekommen ist, erscheinen diese immer mit einem ziemlichen Leistungsüberschuss, wodurch das iPad flüssig läuft. Die 12-MP-Selfie-Kamera ist darüber hinaus dank Center-Stage und einem Sichtfeld von 122 Grad perfekt für Euer nächstes Online-Meeting geeignet.

Lest auch: In unserem Test zum iPad 9 (2021) gibt's noch mehr Details zum Tablet.

Lohnt sich der iPad-Deal von Cyberport?

Normalerweise zahlt Ihr für das iPad mindestens 339 Euro im Netz. Dadurch spart Ihr bei diesem Deal bereits 30 Euro. Hinzu kommt noch, dass Ihr hier keine Versandkosten für das Gerät zahlen müsst. Nichtsdestotrotz handelt es sich nicht um einen nie dagewesenen Preis. Dieser lag bei unter 300 Euro, allerdings war das bisher recht selten der Fall.

Die breiteren Seiten bieten genug Platz, damit Ihr nicht versehentlich das Display aktiviert. / © NextPit

Auch wenn es sich nicht um die neuste Generation des iPads handelt, lohnt sich das Angebot dennoch. Für das iPad des Jahres 2022 (zum Test) zahlt Ihr in der Regel mindestens 500 Euro. Dabei erhaltet Ihr zwar einige Upgrades, diese lassen sich allerdings an einer Hand abzählen. Wollt Ihr also ein gutes und günstige iPad, solltet Ihr jetzt zuschlagen.

Affiliate Angebot Apple iPad 9 (2021) WiFi-Variante mit 64 GB internem Speicher

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind ältere iPads interessant für Euch, wenn der Preis stimmt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!