Nur für kurze Zeit: Realme GT Neo 3 so günstig wie noch nie!

Seid Ihr gerade auf der Suche nach einem wirklich guten Mittelklasse-Smartphone, könntet Ihr bei Galaxus fündig werden. Denn hier gibt es das Realme GT Neo 3 in der "Sprint White"-Variante zum bisherigen Tiefstpreis von 399,99 Euro zu haben. Was das Gerät ausmacht und warum sich der Deal wirklich lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Realme GT Neo 3 im Angebot bei Galaxus

Das Smartphone gab es bisher nicht günstiger

Angebot gilt nur für sehr kurze Zeit