Nur noch heute: 10 GB Allnet-Flat für 7,99 € bei Handyvertrag.de

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag, solltet Ihr den Cyber Monday nicht verpassen. So bietet der Anbieter Handyvertrag.de eine Allnet-Flatrate mit 10 Gigabyte Datenvolumen für nur 7,99 € im Monat an. Zusätzlich zahlt Ihr 9,99 Euro Bereitstellungspreis und könnt jederzeit kündigen! Im Tarif-Check verraten wir Euch alle Details zum Handyvertrag.

Die Schnäppchentage zum Ende diesen Jahres sind wirklich lohnenswert. Wir haben Euch schon die besten Deals zum Black Friday zusammengefasst und jetzt geht's weiter am Cyber Monday. Dabei konnte ich für Euch einen supergünstigen Handyvertrag herausfinden. Der zu Drillisch gehörende Anbieter Handyvertrag.de bietet eine monatlich kündbare Allnet-Flat mit 10 GB Datenvolumen für knapp 8 Euro im Monat an.

Die LTE-Geschwindigkeit geht mit 50 Megabit pro Sekunde für YouTube, WhatsApp und sogar Netflix klar, die Flatrates umfassen Telefonie, SMS und sogar das Roaming im EU-Ausland. Nachfolgend fasse ich Euch noch einmal alles auf einen Blick zusammen und zeige Euch eine Alternative, wenn 10 Gigabyte für Euch zu wenig sind.

Günstige Allnet-Flatrates bei Handyvertrag.de im Tarif-Check

Zuallererst solltet Ihr wissen, dass die Angebote bei Handyvertrag.de nur noch bis zum 30. November um 11 Uhr gültig sind. Bei Interesse solltet Ihr also nicht zu lange nach einem anderen Handytarif suchen, sondern fix zuschlagen. Für 7,99 Euro gibt es eine Allnet-Flat ohne Laufzeit mit 10 Gigabyte Datenvolumen. Zahlt Ihr im Monat 12,99 Euro könnt Ihr Euer Datenvolumen auch auf 20 Gigabyte verdoppeln.

Alle Details im Überblick Eigenschaft Handyvertrag.de mit 10 GB Handyvertrag.de mit 20 GB Monatspreis Dauerhaft 7,99 Euro Dauerhaft 12,99 Euro Anschlussgebühr 9,99 € ohne Laufzeit | 0 € bei 24 Monaten 9,99 € ohne Laufzeit | 0 € bei 24 Monaten Datenvolumen pro Monat 10 Gigabyte 20 Gigabyte LTE-Speed bis zu 50 Mbit/s bis zu 50 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 1 Monat 1 Monat EU-Roaming Kostenlos Kostenlos Wechselbonus bei Rufnummermitnahme? 6,82 Euro 6,82 Euro Zum Angebot Zum Angebot

Handyvertrag.de gibt zwar das Netz nicht an, allerdings gehört der Anbieter zu Drillisch. Somit surft und telefoniert Ihr unterwegs im D2-Netz – so wie beispielsweise bei 1&1. Wie findet Ihr das Angebot von Handyvertrag.de? Schlagt Ihr zu oder seid Ihr nicht zufrieden? Teilt es mir in den Kommentaren mit!