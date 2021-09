Letzte Chance: Die 10 besten September-Angebote bei Amazon

Amazon hat in den letzten Tagen mit den September-Angeboten einige echt gute Tech-Deals angeboten. In den letzten Tagen haben wir Euch in einem gesonderten Artikel und in unseren regulären Tech-Deals bereits günstige Smartphones, Kopfhörer und Wearables vorgestellt. Wollt Ihr die Aktion noch gerne mitnehmen, folgen nun 10 Angebote, die Ihr als Techie nicht verpassen solltet.

Wie immer habe ich die Angebote dabei mit anderen im Netz verglichen und hierfür das Preisvergleichsportal Geizhals.de bemüht. Sofern NextPit das entsprechende Gerät getestet hat, verlinke ich Euch natürlich den entsprechenden Bericht. Andernfalls verrate ich Euch meine eigenen Erfahrungen oder schaue mir die Bewertungen bei Amazon und bei anderen Magazinen an.

Tipp 1: Samsung Galaxy M32 mit großem Akku für 249 €

Mein erster Tipp geht an alle Smartphone-Suchenenden. Denn das Galaxy M32 gibt es im Angebot für 249 Euro. Dabei fällt der Preis von 289 Euro um stolze 40 Euro. Laut Geizhals gibt es derzeit keine besseres Angebot für das Handy. Allerdings gibt es die deutsche Version auch nur exklusiv bei Amazon. Das Mittelklasse-Handy ist dabei erst zwei Monaten in Indien vorgestellt worden.

Samsung Galaxy M32 für 249 Euro

Wie Casi zur Vorstellung des Galaxy M32 geschrieben hat, glänzt das Handy mit einem 6,4-Zoll-Display samt 90-Hertz-Display. Anders als in Indien müsst Ihr hierzulande aber mit einem 5.000-Milliamperestunden-Akku Vorlieb nehmen. Als Prozessor kommt ein MediaTek Helio G80 zum Einsatz.

Tipp 2: Huawei Band 6 für 39 €

Günstig und gut – das Huawei Band 6! / © NextPit

Mit dem Huawei Band 6 holt Ihr Euch einen echt geilen Fitness-Tracker für 39 Euro. Dieser glänzt vor allem mit einer 24-Stunden-SpO2-Messung, die es bei vielen gleichteuren Geräten nicht gibt. In meinem Test des Huawei Band 6 musste ich lediglich das fehlende GPS bemängeln. Allerdings ist das zu einem Preis von 39 Euro auf jeden Fall zu verkraften.

Huawei Band 6 für 49 Euro

Das Smartband kauft Ihr bei anderen Händlern für 5 bis 10 Euro mehr. Dennoch bietet Amazon hier den bisherigen Tiefstpreis. Bedeutet, das Huawei Band 6 konntet Ihr bisher im Internet nirgends günstiger kaufen. Für Vergleichswerte lest unbedingt unseren Vergleich des Huawei Band 6 vs. Xiaomi Band 6 und unsere Fitness-Tracker-Bestenliste.

Tipp 3: Anker Soundcore Motion+ für 74,99 €

Wollt Ihr echt fetten Sound in kleinem Format, schaut Euch einmal den Soundcore Motion+ von Anker an. Den Bluetooth-Speaker habe ich im letzten Jahr für das Magazin Techstage.de getestet und erinnere mich noch genau, wie mich der Klang beim ersten Mal zuhören umgehauen hat. Darüber hinaus glänzt der BT-Speaker mit 12 Stunden Akkulaufzeit und einer IPX7-Zertifizierung

Soundcore Motion+ für 74,99 Euro

Preislich gab es den Soundcore Motion+ in der Vergangenheit schonmal für 69,99 Euro. Somit handelt es sich zwar nicht um den Tiefstpreis bei Amazon, aber dennoch um ein echt gutes Angebot. Denn regulär verkauft Amazon den Speaker exklusiv für 99,99 Euro.

Tipp 4: Soundcore Liberty Air 2 Pro für 89,99 €

Die Liberty Air 2 Pro gibt's deutlich günstiger. / © NextPit

Noch ein Audio-Tipp von Anker-Tochter Soundcore. Die Liberty Air 2 Pro habe ich vor einigen Monaten für NextPit getestet und sie damals als "Preis-Leise-Tipp" empfohlen. Denn zur UVP von knapp 130 Euro sind die In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit ANC echt der Wahnsinn. Nun fällt der Preis bei Amazon auf 89,99 Euro und damit wird der Kauf in meinen Augen zum No-Brainer.

Soundcore Liberty Air 2 Pro für 89,99 Euro

Diesmal verkauft Amazon die Kopfhörer auch nicht exklusiv und unterbietet andere Händler um etwa 25 Euro. Den nächstbesten Preis konnte ich bei Mindfactory finden, hier kosten die Earbuds 116,90 Euro. Bei Interesse empfehle ich daher: Zuschlagen!

Tipp 5: Amazon Fire TV Stick 4K für 29,99 €

Wollt Ihr Netflix, Amazon Prime und weitere Videostreamingdienste ganz bequem auf dem Fernseher schauen? Falls Ihr keinen Smart-TV Euer Eigen nennt, solltet Ihr beim Amazon Fire TV Stick 4K zuschlagen. Denn der fast schon legendäre Streaming-Stick von Amazon kostet aktuell nur 30 Euro. Mit dabei ist die Alexa-Sprachfernbedienung.

Amazon Fire TV Stick 4K für 29,99 Euro

Neuer Amazon Fire TV Stick für 24,99 Euro

Der Preis für die 4K-Variante ist dabei echt gut, allerdings solltet Ihr wissen, dass Amazon passend zu den September-Angeboten einen neuen Fire-TV-Stick vorgestellt hat. Dieser kommt ohne 4K für 24,99 Euro, bietet allerdings eine überarbeitete Fernbedienung samt Knöpfe für Amazon Prime, Netflix, Disney+ und Amazon Music. Müsst Ihr also selbst entscheiden, ob Ihr 4K oder eine bessere Fernbedienung haben wollt.

Tipp 6: Audible drei Monate lang für nur einmalig 99 Cent nutzen

Steht Ihr auf Hörbücher, bietet Amazon im Rahmen der Aktion seinen Streamingdienst Audible deutlich günstiger an. Denn für nur 99 Cent könnT Ihr den Dienst drei Monate lang nutzen. Dabei würdet Ihr regulär jeden Monat 9,95 Euro zahlen, was eine Gesamtersparnis von 28,86 Euro ergibt.

Leider gilt dieses Angebot nur für Neukunden bei Audible. Nutzt Ihr den Dienst also bereits, könnt Ihr nicht schnell kündigen und Euch drei Monate für 99 Cent sichern. Zum Ausprobieren lohnt sich das Angebot aber auf jeden Fall! Voraussetzung ist lediglich ein Abonnement bei Amazon Prime.

Tipp 7: Mini-Beamer Anker Nebula Capsule Max für 399,99 €

Mit einer Ersparnis von 100 Euro holt Ihr Euch derzeit den Mini-Beamer Nebula Capsule Max von Anker. Etwa in der Größer einer Cola-Dose holt Ihr Euch dabei einen Beamer mit integriertem Lautsprecher. Mit einer Akkulaufzeit von 4 Stunden könnt Ihr so bequem überall Filme auf Netflix, Amazon Prime oder weitere Streamingdienste schauen. Denn der Nebula Capsule Max ist smart und lässt sich direkt mit WLAN-Netzwerken verbinden.

Anker Nebula Capsule Max für 399,99 Euro

Die Auflösung liegt bei Maximal 720p und die maximale Helligkeit bei 200 ANSI Lumen. Das ist nicht gerade viel, reicht für das Filmeschauen im Dunkeln aber aus. Ich persönlich nutz einen Mini-Beamer von LG im Wohnzimmer, der 150 ANSI Lumen bietet. Damit ist Filmeschauen tagsüber nicht wirklich angenehm, mit abgedunkelten Fenstern aber echt klasse.

Tipp 8: Sony WH-1000XM4 für 270 €

Die Kopfhörer lassen sich zusammenfalten. / © NextPit

Vor einigen Wochen habe ich die Sony WH-1000XM4 für Euch getestet. Da trifft es sich gut, dass Amazon die Kopfhörer jetzt zum Bestpreis im Netz verkauft. Zu einem Aktionspreis von 270 Euro gibt's dabei die Over-Ear-Kopfhörer mit dem vielleicht besten ANC auf dem Markt. Neben einer sehr guten Klangqualität bieten die XM4 auch etliche smarte Features. Lediglich der AptX-Standard fehlt im Vergleich zum Vorgänger.

Sony WH-1000XM4 für 270 €

Amazon verkauft die Kopfhörer zum bisherigen Tiefpreis im Netz. Bedeutet, günstiger konntet Ihr Euch die ANC-Headphones bislang nicht sichern. Bei Interesse gilt auch hier: Zuschlagen!

Tipp 9: Xiaomi Mi TV 50" für 549,99 €

Wusstet Ihr, dass Xiaomi auch Fernseher herstellt? Falls nicht, könnt Ihr einen bei Amazon für 549,99 Euro kaufen. Damit unterbietet der Versandriese andere Händler um knapp 40 Euro, wenn wir Marketplace-Angebote ausschließen. Der Smart-TV ist stolze 50 Zoll groß und löst maximal mit UHD auf. Dabei holt Ihr Euch das 2021er Modell Mi TV P1.

Xiaomi Mi TV P1 mit 50 Zoll für 549,99 €

Lediglich das schlechte Energie-Rating von Klasse G würde mich persönlich vom Kauf abhalten. Falls Euch das nicht stört, ist das Angebot aber echt gut!

Tipp 10: Samsung Portable SSD T7 mit 1 Terabyte für 105,39 Euro

Als letzten Tipp zeige ich Euch noch den ultimativen USB-Stick von Samsung. Und zwar die Portable SSD T7, die es mit einem Terabyte Speicherplatz für 105.39 Euro gibt. Günstiger gab es die externe Festplatte, die Ihr ohne externe Stromzufuhr über ein USB-C-Kabel mit dem Notebook oder Eurem Handy verbindet, bisher noch nicht.

Samsung T7 Portable SSD mit 1 TB Speicher für 105,39 Euro

Andere Händler verlangen aber auch nicht viel mehr für die Festplatte. Den nächstbesten Preis bietet Otto und dort zahlt Ihr 109 Euro. Habt Ihr aber schon immer eine der superschnellen und super-robusten SSD-Festplatten von Samsung kaufen wollen, könnt Ihr zuschlagen!

Von meiner persönlichen Tech-Wunschliste wären das die 10 Angebote bei Amazon, die ich Euch empfehle. Natürlich habe ich einen subjektiven Blick auf das, was ich Euch empfehlen würde. Schaut also gerne noch einmal selbst in die lange Liste an Tech-Deals zu Amazons September-Angeboten. Und behaltet im Hinterkopf: Die Aktion gilt nur noch heute, am 13. September.