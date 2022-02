Nur heute: 50 GB Flat für 22,22 € mit flexiblem Vertragsstart

Verlasse ich aktuell meine WLAN-Komfortzone, die andere Menschen "Wohnung" nennen, passiert folgendes: Bis auf WhatsApp kann ich keinen Dienst mehr nutzen, da mein Datenvolumen leer ist. Nicht einmal Google Maps oder die Ticket-App der Berliner Verkehrsgesellschaft funktioniert! Braucht Ihr regelmäßig mehr Daten, als Euer Vertrag bietet, solltet Ihr Euch das Angebot bei Mobilcom-Debitel anschauen.

Affiliate Angebot Green LTE 50 GB bei Mobilcom Debitel

Denn der Mobilfunk-Discounter bietet aktuell die Flatrate "Green LTE 50 GB" im Vodafone-Netz mit 55 Prozent Rabatt an. Bedeutet, der Monatspreis sinkt 24 Monate lang auf nur 22,22 Euro. Ein echt guter Preis für so viel Daten, allerdings gibt es dabei eine kleine Besonderheit, über die ich Euch im Tarif-Check einmal mehr erzählen will.

Green LTE 50 GB bei Mobilcom Debitel im Tarif-Check

Der erste Haken an der Sache: Es handelt sich um eine LTE-Flatrate, bei der die maximale Geschwindigkeit auf 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload begrenzt sind. Wollt Ihr unterwegs aber keine Game-Streaming-Dienste nutzen, sollte der Speed ausreichen. Ihr solltet zudem aufpassen, die Flat rechtzeitig zu kündigen. Denn nach 24 Monaten steigt der Preis auf 49,99 Euro – so viel eben, wie die Flatrate regulär kostet.

Green LTE 50 GB im Tarif-Check Eigenschaft Green LTE 50 GB bei Mobilcom Debitel Monatspreis 22,22 € für 24 Monate, danach 49,99 € Anschlussgebühr 0 Euro per Code "AG Online" an Nummer 22240 Datenvolumen pro Monat 50 Gigabyte LTE-Speed bis zu 100 Mbit/s im Download | bis zu 25 Mbit/s im Upload Telefonie-Flat? Ja SMS-Flat Ja EU-Roaming inklusive? Ja, Inlandskonditionen auch im Ausland Laufzeit (Minimum) 24 Monate Vertragsbeginn Flexibel Zum Angebot

Grünes Licht gibt es allerdings bei den sonstigen Eigenschaften: Ja, es ist eine Allnet-Flat inklusive EU-Roaming – und ja, eSIM ist auch möglich. Dazu könnt Ihr den Vertragsstart flexibel festlegen. Läuft Euer aktueller Vertrag also noch ein paar Monate, sichert Ihr Euch so schon einen Nachfolger. Noch ein wichtiger Hinweis: Um sich die Anschlusskosten zu sparen, müsst Ihr innerhalb von 2 Wochen nach Aktivierung den Code "AG Online" an die Nummer 22240 senden. Sonst fällt eine Gebühr von 39,99 Euro bei Vertragsstart an.

Das wär's dann aber auch! Sichert Euch den Vertrag bei Interesse unbedingt noch heute – also am 23. Februar 2022 – bis 24 Uhr. Sonst müsst Ihr auf ein ähnlich gutes Angebot in den nächsten Wochen warten.