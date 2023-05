Nur heute: Samsung EVO 970 Plus 2TB + beQuiet Heatsink zum Bestpreis

Ihr sucht nach einer leistungsstarken SSD mit großer Kapazität, die Eure Daten sicher und blitzschnell speichert? Dann solltet Ihr Euch den aktuellen CyberDeal bei Cyberport nicht entgehen lassen! Für nur 99,90 Euro anstelle von 124,90 Euro könnt Ihr Euch die Samsung Evo 970 Plus 2 TB SSD sichern und erhaltet obendrein den beQuiet MC1 Heatsink gratis dazu. Im Deal-Check haben wir alle Informationen für Euch.

Die Samsung Evo 970 Plus ist eine der schnellsten SSDs auf dem Markt, die sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen wie Gaming, Video-Editing und Datenverarbeitung eignet. Mit einer Speicherkapazität von 2 TB bietet sie ausreichend Platz für alle Arten von Dateien und Anwendungen, während die Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MB/s und die Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3.300 MB/s dafür sorgen, dass Ihr Daten schnell und effizient übertragt.

Affiliate Angebot Samsung EVO 970 Plus Mit gratis beQuiet MC1 Heatsink | 3.300 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit | NVMe-Technologie

Ein weiteres Highlight des Deals ist der gratis beQuiet MC1 Heatsink, der Euch dabei hilft, Eure SSD optimal zu kühlen. Durch die effektive Wärmeableitung bleibt Eure SSD auch bei anspruchsvollen Aufgaben kühl und leistungsfähig. Der beQuiet MC1 Heatsink gewährleistet somit, dass Eure SSD aufgrund von Überhitzung die Leistung nicht drosselt und Ihr immer mit der vollen Power rechnen könnt.

Lohnt sich das SSD-Angebot von Cyberport?

Bei Cyberport bekommt Ihr das Bundle derzeit zum Preis von 99,90 Euro an, anstatt der üblichen 124,90 Euro. Ihr spart somit 25 Euro und erhaltet eine hochwertige SSD mit einer großen Kapazität sowie den beQuiet MC1 Heatsink, der normalerweise zusätzliches Geld kosten würde. Der nächstbeste Preis für die Samsung Evo 970 Plus, ohne passende Kühlung, liegt derzeit bei 112,65 Euro im Netz. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, da das Angebot nur heute gilt. Wie üblich bei den CyberDeals gilt auch dieser Deal nur 24 Stunden und ist auf 300 Stück begrenzt. Achtet allerdings darauf, dass die SSD nicht für eine Integration in Eure Playstation 5 geeignet ist.

Der Deal zur Samsung Evo 970 Plus mit gratis Heatsink beQuiet MC1 ein echter Schnapper für alle, die ihre PC-Leistung verbessern möchten. Mit einer hohen Speicherkapazität und einer schnellen Übertragungsgeschwindigkeit ist sie eine lohnenswerte Investition für Gamer, Content-Creator und jeden, der eine schnelle und zuverlässige SSD benötigt. Benötigt Ihr also mehr Speicherplatz um, könnt Ihr hier getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu günstigeren Varianten von anderen Herstellern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!