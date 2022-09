Nur heute: Saturn bietet Philips Hue Starter-Set erstmals unter 30 € an!

Mal ehrlich, wer von Euch freut sich auch bereits auf die kommende Stromrechnung? Ich gehe mal davon aus, dass niemand hier die Hand hebt. Um effektiv Strom einzusparen gibt es allerdings viele Möglichkeiten. Eine sehr effektive davon ist es, nicht unnötig Räume zu beleuchten, in denen Ihr Euch gerade nicht befindet. Um das Ganze etwas besser zu regulieren, bieten sich smarte Lampen sehr gut an. Und ein Starter-Kit von Philips Hue könnt Ihr aktuell bei Saturn zum bisherigen Bestpreis kaufen.

Affiliate Angebot Philips Hue White E27 Starter-Kit

Mit den "Philips Hue White"-Lampen könnt Ihr direkt loslegen. Alles was Ihr tun müsst, ist die Glühbirnen einzuschrauben und via Bluetooth mit der beigelegten Bridge zu verbinden. Anschließend lässt sich das Ganze durch Euer Smartphone steuern. Natürlich könnt Ihr die Beleuchtung auch durch einen Sprachassistenten steuern. Die LED-Lampen nutzen einen E27-Sockel, sind also nicht für kleinere Fassungen geeignet. Interessiert Ihr Euch für das "Philips Hue White"-Starter-Kit, solltet Ihr Euch beeilen, denn es handelt sich um ein Tagesangebot und gilt somit nur heute, am 19. September 2022.

Lohnt sich der smarte Deal von Saturn?

An und für sich ist die Ersparnis im Verhältnis zu den Mitbewerbern recht gering, allerdings ist das Starter-Kit mit diesem Angebot zum ersten mal unter die 30-Euro-Marke gefallen. Damit sichert Ihr Euch in Zeiten von steigenden Energie- und Gaspreisen, ein wenig Abhilfe, um effektiv Strom zu sparen – und das zu einem Bestpreis.

Mit den Lampen von Philips Hue könnt Ihr Euer Zuhause ganz nach Belieben via Sprachsteuerung beleuchten. / © ninoon/Shutterstock

Solltet Ihr keine Lust auf weiße Lampen haben, könnt Ihr Euer smartes Lampen-Sortiment auch durch farbige Leuchten von Philips Hue erweitern. Diese kosten Euch natürlich mehr als die einfache weiße Beleuchtung, allerdings könnt Ihr somit Eure eigenen vier Wände in die verschiedensten Farben tauchen und das mit gerade einmal maximal 10 KWh. Zu Beginn empfehlen wir Euch erst einmal das Starter-Kit von Saturn, um den ersten Schritt in die Welt der smarten Beleuchtungen zu wagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr eventuell bereits Produkte von Philips-Hue? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!