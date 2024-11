Möchtet Ihr Euch einen günstigen Handyvertrag am Black Friday schnappen, führt aktuell kein Weg am Anbieter simyo vorbei. Denn im Zuge des Deal-Feiertages gibt es hier nicht nur mehr Datenvolumen, sondern auch die Anschlussgebühr entfällt – sogar bei den monatlich kündbaren Handyverträgen. Dadurch müsst Ihr keinen Nachteil mehr in Kauf nehmen, wenn Ihr Euch keine 24 Monate an den Provider binden möchtet. Wie gut das Ganze wirklich ist, zeigt unser Tarif-Check.