Nur jetzt! Diese Spiele und Apps fürs Smartphone sind jetzt gratis

Jede Woche stellen verschiedene Entwickler ihre Apps und Spiele kostenlos im Apple und Google Play App Store zur Verfügung, um die Download-Zahlen zu steigern. Das ist die perfekte Gelegenheit, normalerweise kostenpflichtige Apps völlig gratis zu ergattern. Wir haben die App-Stores für Android und iOS durchsucht und einige Highlights gefunden. Also schlagt schnell zu bei den kostenlosen Apps der Woche.

Noch ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht: Bitte achtet darauf, dass wir die kostenlosen Apps nicht alle einzeln heruntergeladen und getestet haben. Im Gegensatz zu unserem wöchentlichen Format „Top 5 Apps der Woche“ nehmen wir hier nicht jede App genau unter die Lupe. Es kann also sein, dass Ihr die App zwar kostenlos nutzen könnt, sie aber trotzdem optionale In-App-Käufe oder Werbung enthält. Auf jeden Fall filtern wir zweifelhafte Apps oder Spiele oder solche mit schlechten Bewertungen schon im Vorfeld aus. Viel Spaß beim Entdecken!

Pro-Tipp: Wenn Ihr eine App entdeckt, die euch interessiert, ladet sie am besten direkt runter, auch wenn Ihr sie gerade nicht benötigt. So wird sie automatisch als „gekauft“ markiert und bleibt dauerhaft in eurer App-Bibliothek, selbst wenn Ihr sie später wieder von eurem Gerät löscht.

Kostenlose Android-Apps und Spiele – zeitlich begrenzt

Top kostenlose Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Offline Password Manager ( 0,69 € ): Offline-Passwort-Manager-App mit einfacher Option zum Speichern von Passwörtern ohne eine Reihe von Funktionen, die nur selten von Benutzern verwendet werden.

): Offline-Passwort-Manager-App mit einfacher Option zum Speichern von Passwörtern ohne eine Reihe von Funktionen, die nur selten von Benutzern verwendet werden. QR/Barcode-Scanner PRO ( 6,49 € ): Eine App zum Scannen, Lesen und Generieren von QR- und Barcodes

): Eine App zum Scannen, Lesen und Generieren von QR- und Barcodes Simple Photo Widget ( 0,69 € ): Eine Android-Widget-App, um Fotos aus der Galerie zum Startbildschirm hinzuzufügen. So kannst du dein Handy ganz individuell personalisieren.

Kostenlose Android-Spiele

Kostenlose iOS-Spiele und Apps – zeitlich begrenzt

Top kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Art Space: Artwork Preview App ( 34,99 € ): Mit dieser App können Künstler ihre Werke in einer virtuellen Galerie anzeigen und präsentieren, um eine beeindruckende Vorschau ihrer Kunst zu erhalten.

): Mit dieser App können Künstler ihre Werke in einer virtuellen Galerie anzeigen und präsentieren, um eine beeindruckende Vorschau ihrer Kunst zu erhalten. Network Usage Monitor ( 10,00 € ): Network Usage Monitor bietet eine detaillierte Analyse der Netzwerkverbindungen auf deinem Gerät und hilft, die Nutzung von Daten und Bandbreite zu überwachen.

): Network Usage Monitor bietet eine detaillierte Analyse der Netzwerkverbindungen auf deinem Gerät und hilft, die Nutzung von Daten und Bandbreite zu überwachen. Resume Designer 3 ( 3,99 € ): Diese App ermöglicht es, professionell gestaltete Lebensläufe zu erstellen, die sich individuell an die Bedürfnisse des Jobs anpassen lassen.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Warlords Classic Strategy ( 5,99 € ): Dieses Spiel ist ein spannendes Strategiespiel, bei dem Ihr Armeen führen könnt und Gegner in taktischen Schlachten besiegen könnt.

): Dieses Spiel ist ein spannendes Strategiespiel, bei dem Ihr Armeen führen könnt und Gegner in taktischen Schlachten besiegen könnt. Mr. Traffic ( 2,99 € ): Mr. Traffic fordert Euch heraus, den Verkehr zu steuern und Unfälle zu vermeiden, während Ihr verschiedene Fahrzeuge lenkt.

): Mr. Traffic fordert Euch heraus, den Verkehr zu steuern und Unfälle zu vermeiden, während Ihr verschiedene Fahrzeuge lenkt. Bloom Sort ( 14,99 € ): Dieses Spiel ist ein entspannendes Puzzle-Spiel, bei dem Ihr bunte Blumen anordnen müsst, dass sie in die richtige Reihenfolge kommen.

): Dieses Spiel ist ein entspannendes Puzzle-Spiel, bei dem Ihr bunte Blumen anordnen müsst, dass sie in die richtige Reihenfolge kommen. Neolysium ( 2,99 € ): Neolysium ist ein innovatives, futuristisches Abenteuerspiel, das dich in eine geheimnisvolle Welt voller Rätsel und Entdeckungen entführt.

Keine Überraschungen bei In-App-Käufen und Werbeanzeigen

Grundsätzlich solltet Ihr bei sowohl kostenlosen als auch kostenpflichtigen Apps vorsichtig sein, da sie oft In-App-Käufe und Werbung enthalten können. Dies ist besonders wichtig, wenn ihr Apps für Kinder herunterladet und das Smartphone an Euren Nachwuchs übergebt. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, beachte bitte folgende Tipps:

Lest das Kleingedruckte bei App-Berechtigungen!

In der sich ständig verändernden Welt der Apps setzen sich einige Unternehmen ausgeklügelte Strategien ein, um Eure persönlichen Daten auszuspionieren. Deshalb ist es wichtig, stets kritisch die Berechtigungen der Apps zu überprüfen. Warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Kontakte brauchen? Und weshalb verlangt die Taschenlampen-App nach Eurem Standort? Wenn Ihr aufmerksam seid, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor unbefugtem Zugriff schützen.