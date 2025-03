Nur kurz: Diese Kamera-App holt alles aus Eurem Handy

Wenn Fotos schlecht werden, liegt es nicht immer am Handy. Zumindest nicht an der Technik. Auch die Software spielt eine große Rolle. Leider bietet diese oft nicht viel Freiraum. Wer alles aus seinem Smartphone herausholen möchte, kann aktuell eine überaus beliebte Kamera-App kostenlos installieren.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Manuelle Kamera Pro : DSLR Cam ( 4,29 Euro ) – Über eine Million Nutzer haben sich diese Kamera-App bereits heruntergeladen. Und die Bewertungen? 4,5 von 5 Sternen. Warum diese Anwendung so erfolgreich ist, lässt sich leicht zusammenfassen: Anstatt die Software mit Automatiken und KI zu überfluten, konzentrierten sich die Hersteller auf einen vielfältigen manuellen Modus. Und dieser kann sich wirklich sehen lassen. (4,5 Sterne, 26.000 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Queen Rules ( 2,99 Euro ) – Wer mit Tower-Defense-Games nicht viel anfangen kann, kann sich mit diesem Puzzle-Spiel die Zeit vertreiben. Um zu gewinnen, müsst Ihr die eigenen Soldaten so platzieren, dass sie die gegnerischen Truppen besiegen. Zudem bietet die App interessante Level-Designs sowie Knetfiguren. (4,8 Sterne, 109 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.