Nur kurze Zeit: Huawei P60 Pro mit gratis Watch GT 3 sichern!

Hat das Huawei P60 Pro Euer Interesse geweckt, findet Ihr bei Amazon gerade das perfekte Bundle. Denn Ihr könnt Euch das Flaggschiff aus China mit einer gratis Huawei Watch GT 3 in der 46 Millimeter Version abgreifen. Ob sich das Angebot lohnt und worauf Ihr unbedingt achten solltet, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Während in China drei Modelle der Huawei-P60-Reihe verfügbar sind, erhalten wir in Europa "nur" das absolute Flaggschiff der Serie, diese hat es allerdings wirklich in sich. Vor allem im Bereich der Fotografie kann das Gerät ordentlich Pluspunkte sammeln. Bei Amazon könnt Ihr Euch das schicke Smartphone nun mit passender Huawei Watch GT 3 zum Vorzugspreis sichern. Allerdings gilt das Angebot nur, solange der Vorrat reicht.

Das Design des Huawei P60 Pro ist durchaus auffällig, denn auf der Rückseite findet sich deutlich das Lightning-Kamera-Array, das aus einem Triple-Kamera-System besteht. Die Hauptkamera erfasst Bilder mit 48 Megapixel und wird durch eine 15-MP-Ultraweitwinkel- und 48-MP-Telefoto-Kamera ergänzt. Unter der Haube findet sich ein Snapdragon 8+ Gen 1 mit 8 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher. Was Euch sonst noch erwartet, verrät Euch mein Kollege Matt in seinem Test zum Huawei P60 Pro.

Lohnt sich das Huawei-Angebot bei Amazon?

Habt Ihr Euch bereits dazu entschieden, Euch das Huawei P60 Pro zuzulegen, ist der Deal wirklich spannend. Denn die UVP des kürzlich erschienen Flaggschiffs liegt bereits bei 1.199 Euro. Dadurch kostet Euch die passende Huawei Watch GT 3 (zum Test) bei Amazon gerade nichts und Ihr erhaltet sie gratis dazu. Dabei handelt es sich um die eine Variante mit 46 Millimetern Gehäusegröße, die Euch im Handel normalerweise mindestens 175,50 Euro kostet.

Einmal Schnellladen, bitte schön! / © NextPit

Allerdings müsst Ihr überlegen, ob Ihr so viel Geld für ein Smartphone ohne 5G-Support, Google Play Store und Google Mobile Services ausgeben möchtet. Macht Euch das nichts aus, da Ihr ohnehin alles über .apk-Dateien nutzt oder gar andere Dienste bevorzugt, ist das Angebot allerdings einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Huawei P60 Pro interessant für Euch oder sind die fehlenden Dienste ein absolutes K.-o.-Kriterium? Lasst es uns wissen!