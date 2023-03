Nur noch wenige Stunden: Apple Watch Series 7 und SE zum Bestpreis!

Ihr seid auf der Suche nach einer Apple Watch? Perfektes Timing, denn bei Amazon bekommt Ihr während der Frühlingsangebote verschiedene Ausführungen der beliebten Smartwatch so günstig wie nie. Allerdings lohnen sich hier nicht alle Angebote, daher findet Ihr in unserem Artikel eine Auswahl der besten Deals.

Die Amazon Frühlingsangebote strotzen nur so vor Tech-Deals. Dabei könnt Ihr teilweise richtig gute Preise erhalten, die sich vor allem in den Gaming-Angeboten zeigen. Doch nun sind auch verschiedene Apple-Watch-Modelle deutlich günstiger erhältlich und erzielen somit teilweise echte Tiefstpreise. So gibt es beispielsweise die Apple Watch Series 7 in der 41mm-Variante für gerade einmal 529 Euro.

Die Angebote, die Ihr nur noch heute erhaltet, umfassen zusätzlich noch das iPhone 13 und iPhone 13 mini, allerdings gibt es hier noch einmal geringere Preise im Netz. Doch gerade bei den Apple Watches (zum Vergleich) erhaltet Ihr waschechte Bestpreise, die sich wirklich für Euch lohnen. Dabei handelt es sich sowohl um die Apple Watch Series SE, als auch die Apple Watch Series 7 in verschiedenen Ausführungen.

Diese Apple-Deals lohnen sich bei Amazon gerade richtig

Um Euch etwas Arbeit abzunehmen, haben wir uns alle Apple-Angebote einmal genauer angeschaut und die Preise online verglichen. Das Ergebnis könnt Ihr im nachfolgenden Abschnitt genauer lesen.

Apple Watch Series 7

Die Apple Watch Series 7 ist in verschiedenen Ausführungen gerade günstig zu haben. Dabei hat die Smartwatch (zum Vergleich) wirklich einiges auf dem Kasten. Im direkten Vergleich zwischen der Apple Watch Series 6 und Series 7 zeigen sich zwar nur kleine Unterschiede, diese haben es aber in sich. So nutzen beide ein LTPO-OLED-Display und bei ihnen finden sich jeweils 32 GB Gerätespeicher. Auch die Sensoren und Konnektivität sind identisch.

Schlicht und Stilvoll: Die Apple Watch Series 7 von vorn. / © NextPit

Die Apple Watch Series 7 nutzt den neueren Apple-S7-Prozessor und verfügt auch endlich über eine IPX6-Zertifizierung. Diese macht die Uhr nun nicht nur Wasser-. sondern auch Staubdicht. Zusätzlich lädt die Smartwatch jetzt 33% schneller als ihr Vorgänger und auch, wenn der Bildschirm dieselbe Technologie nutzt, wird er heller und ist etwas größer. Mehr zur Apple Watch Serie 7 könnt Ihr in unserem Hardware-Test nachlesen.

Bei den Apple Watch Series 7 Geräten handelt es sich um die LTE-Varianten mit Edelstahl-Gehäuse. Bisher lag der Bestpreis, laut Idealo, für die Uhren bei 583 Euro. Mit dem Preis von 529 Euro wird dieser noch einmal deutlich unterboten.

Apple Watch Series SE (1. Generation)

Auch bei der Apple Watch Series SE der 1. Generation könnt Ihr derzeit ordentlich Geld sparen. Die günstigste Apple Watch nutzt ein Retina-Display und verfügt über verschiedene Sensoren zur Messung Eurer Herzfrequenz und des Herzrhythmus. Zusätzlich eignet sich die Apple Watch Series SE perfekt als Fitnesstracker für Eure Workouts. Ferner erkennt die Uhr, wenn Ihr schwer stürzt und benachrichtigt direkt den Notruf.

Interesse am Nachfolger? Unser Test zur Apple Watch SE (2022)

Die Apple Watch SE ist bis zu 50 Meter vor Wasser geschützt und Ihr könnt darüber hinaus Eure Anrufe und Textnachrichten bequem beantworten. Es handelt sich bei der hier angebotenen Smartwatch ebenfalls um die LTE-Variante in verschiedenen Ausführungen.

Die Rabatte sind hier zwar nicht ganz so hoch, wie bei der Apple Watch Series 7, allerdings kosten Euch die Smartwatches um einiges weniger. Außerdem solltet Ihr beachten, dass es die Apple Watch Series SE der ersten Generation schon deutlich günstiger gab, derzeit gibt es allerdings kein besseres Angebot.

Was haltet Ihr von den Deals? Sind die Smartwatches interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu günstigeren Android-Alternativen? Schreibt es in die Kommentare!