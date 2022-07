OLED-TVs endlich bezahlbar: LG-Fernseher am Prime Day zu Tiefpreisen

Ich erinnere mich noch an den ersten OLED-TV, der im Handel verfügbar war. Er war winzig klein und kostete über 10.000 Euro. In den letzten Jahren sind die Preise weiter gefallen und bei ausgewählten LG-Modellen ergeben sich zum Prime Day 2022 neue Tiefstpreise. Seid Ihr also am Schnäppchentag auf der Suche nach einem neuen Fernseher, solltet Ihr Euch die Angebote einmal anschauen:

LG-TVs am Prime-Day im Angebot Modell Größe Preis Vergleichspreis Zum Angebot LG OLED48C17LB 48 Zoll 843,60 € 888,00 € Jetzt kaufen LG OLED55C17LB 55 Zoll - - Ausverkauft LG OLED65C17LB 65 Zoll 1.276,80 € 1.344 € Jetzt kaufen LG OLED77C17LB 77 Zoll 2848,99 € 2922,39 Jetzt kaufen

Wir haben die Modelle für Euch über eine Preissuchmaschine mit anderen Angeboten verglichen und die Vergleichspreise jeweils mit aufgeführt. Damit Ihr eine kleine Einschätzung bekommt, gehen wir noch einmal auf die Vor- und Nachteile bei OLED-Fernsehern ein.

Lohnt sich der Kauf der OLED-Fernseher von LG?

Nutzt Ihr ein aktuelles Smartphone von Samsung oder Apple, kennt Ihr die Vorteile von OLED-Panels bereits. Dabei können die Pixel jeweils selbst leuchten und müssen nicht, wie bei LC-Displays, von den Seiten angeleuchtet werden. Dadurch ergibt sich ein besonders hohes Kontrastverhältnis, das theoretisch unendlich hoch ist. Hinzu kommt eine sehr gute Farbwiedergabe und eine hohe Energieeffizienz, besonders bei dunklen Inhalten.

Die OLED-Fernseher von LG fügen sich dezent in Euer Wohnzimmer. / © LG

Beim Fernsehen gelten diese Vorteile natürlich auch. Allerdings spiegeln die Displays stark und so solltet Ihr ein wenig darauf achten, Euren neuen Fernseher nicht gegenüber von Fenstern aufzustellen. Ihr solltet zudem bedenken, dass LGs C1-Serie bereits im letzten Jahr erschienen ist. Wenn Euch das nicht stört, könnt Ihr Euch die sehr guten Fernseher aktuell zum Bestpreis sichern!

