OnePlus verkündet Partnerschaft mit Hasselblad – OnePlus 9 kommt am 23.3.

Vor einigen Tagen hat OnePlus einen kleinen Teaser veröffentlicht, in dem es irgendwie um den Mond ging und OnePlus-CEO Pete Lau nannte dazu den 8. März als Termin, den wir im Auge behalten sollen.

Stay tuned for March 8! https://t.co/80F0F3Vbm8 — Pete Lau (@PeteLau) March 4, 2021

Wenn es bei Smartphones um Mond und Sterne geht, geht es meistens auch um Fotografie und so war es dann auch: Heute hat OnePlus nämlich tatsächlich spannende Neuigkeiten zu verkünden, bei denen die Kameras im Vordergrund stehen:

Dreijährige Partnerschaft mit Hasselblad verkündet

Was zuvor nämlich schon vermutet wurde, ist jetzt offiziell: OnePlus holt für seine Smartphones den legendären Kamerahersteller Hasselblad ins Boot im Rahmen einer dreijährigen Partnerschaft! Die Chinesen verkünden, dass man in Forschung und Entwicklung gemeinsam an zukünftigen OnePlus Smartphones arbeiten möchte und das gilt einschließlich der kommenden OnePlus 9 Serie mit "erheblich verbesserten Kamerasystemen".

Im Smartphone-Bereich ist Hasselblad tatsächlich ein relativ unbeschriebenes Blatt, für Fotografen an sich ist der Name natürlich ein echtes Schwergewicht. Viele berühmte Fotografen haben einige der spektakulärsten Bilder mit Hasselblad-Kameras aufgenommen, so wurden sowohl das legendäre "Abbey Road"-Plattencover der Beatles als auch die Bilder der US-Astronauten auf dem Mond seinerzeit mit Hasselblad verewigt.

Damit holt sich OnePlus also nicht nur einen klangvollen Namen, sondern vor allem auch sehr viel Fachverstand an seine Seite und möchte in den nächsten drei Jahren im Bereich der Smartphone-Fotografie sowohl die Software verbessern als auch an Hardware mit Hasselblad arbeiten. Zunächst konzentrieren sich die Unternehmen auf softwareseitige Verbesserungen wie Farbabstimmung und Sensorkalibrierung, bevor man sich der Hardware zuwendet und optische Systeme sowie Linsenstandards verbessern möchte.

150 Millionen US-Dollar wird man in den nächsten drei Jahren in die Entwicklung von Kameras investieren / © OnePlus

150 Millionen US-Dollar-Investition in Kamera-Technologien

Bereits mit der 9er-Reihe der OnePlus-Smartphones können Smartphone-Nutzer aber bereits die Früchte dieser Zusammenarbeit ernten, wenn die neue Farblösung – Natural Color Calibration mit Hasselblad – eingeführt wird, die darauf abzielt, Fotos, die mit OnePlus Flagschiff-Kameras aufgenommen wurden, wahrnehmungsgenauere und

natürlichere Farben zu verleihen. OnePlus verrät auch bereits, dass Nutzer auch das 12-Bit-RAW-Format verwenden können.

Damit die Arbeit, die sich OnePlus aktuell mit den Kameras seiner Smartphones macht, auch nachhaltig wirkt, will man über die nächsten drei Jahre 150 Millionen US-Dollar in neue Kamera-Technologien investieren. OnePlus spricht in seiner Pressemitteilung von einer "Panoramakamera mit einem 140 Grad-Sichtfeld, die T-Lens-Technologie für blitzschnellen Fokus in der Frontkamera und ein Freiformobjektiv, das zum ersten Mal in der der OnePlus 9 Serie zum Einsatz kommen wird und das praktisch Kantenverzerrungen bei ultra-weiten Fotos eliminiert."

Vorstellung der OnePlus 9 Serie

Wenn OnePlus also vom "bemerkenswertesten Tag aller Zeiten für OnePlus Kameras – und vor allem für OnePlus Nutzer auf der ganzen Welt" spricht, klingt das natürlich ein bisschen dick aufgetragen. Nichtsdestotrotz hat man sich mit Hasselblad einen wirklich starken Partner an Land ziehen können und was diese Partnerschaft wert ist, werden wir dann vielleicht schon am 23. März zu sehen bekommen, wenn OnePlus nämlich um 15 Uhr unserer Zeit seine neuen Smartphones der OnePlus-9-Reihe enthüllt.

Am 23. März bekommen wir das OnePlus 9 zu sehen / © OnePlus

Damit hat OnePlus also gleichzeitig mit der Hasselblad-Partnerschaft auch noch die Katze aus dem Sack gelassen, was die Vorstellung seiner neuen Handsets angeht. Wir werden natürlich für Euch berichten und ich kann Euch jetzt schon verraten, dass in unserer Redaktion bereits so mancher gespannt auf die Testgeräte mit der neuen Kamera warten.