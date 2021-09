One UI 4.0 Beta im Test: Drei Highlights, auf die sich Samsung-Nutzer freuen sollten

Ich teste Android 12 seit der ersten Beta, die im Februar auf dem Pixel 3 veröffentlicht wurde. Als Samsung also das Beta-Testprogramm für One UI 4.0 gelauncht hat, habe ich das Update direkt auf dem Galaxy S21+ installiert. Schauen wir also gemeinsam, welche Neuerungen für Samsung-Nutzer relevant sein werden. Auf geht's!

Letzte Woche hat Samsung das Android 12 Beta-Testprogramm für die Modelle Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra eröffnet. In einigen Ländern wie den USA, Großbritannien, China, Indien, Deutschland, Polen und Südkorea könnt Ihr Euch über die Samsung Members App für die Beta anmelden.

Ich teste die Version SP1A.210812.003.G996BXXU3ZUID! / © NextPit

Ich empfehle jedoch nicht, die Beta-Version von One UI 4.0 zu verwenden, da sie Bugs enthält und instabil ist. Ein Beispiel hierfür ist das Entfernen der Berechtigung zum Versand von Benachrichtigungen aus zuvor ausgewählten Anwendungen. In der Betaversion werdet Ihr bei jedem Öffnen eines Dienstes durch eine Popup-Meldung dazu aufgefordert, den Versand von Benachrichtigungen zu erlauben.

In der Beta-Version wird für jede App erneut die Erlaubnis zum Senden von Benachrichtigungen eingeholt. / © NextPit

Die drei wichtigsten Highlights der One UI 4.0-Beta

#1. Optisch braucht Ihr Euch kaum umgewöhnen

Es gibt nur wenige visuelle Änderungen, die wir bisher in One UI 4.0 finden konnten. Während auf der einen Seite Android 12 mit Material You auf Googles Pixel-Smartphones einen großen visuellen Einfluss haben wird, finden sich in dieser ersten Beta-Version von Samsungs neuer UI nur wenige Hinweise auf die visuellen Änderungen von Android.

Alles ist immer noch sehr ähnlich zu One UI 3.0 / 3.1, aber es gibt einen neuen Shortcut fürs Mikrofon und für die Kamera aus dem Quick-Settings-Menü, sowie die neuen visuellen Features der Leiste für die Bildschirmhelligkeit.

Bislang gibt es nur wenige visuelle Änderungen in One UI 4.0. / © NextPit

Obwohl der Codename von One UI 4.0 "Pallete" lautet, haben wir das wichtigste Designmerkmal von Android 12 auf den Pixels nicht: die dynamischen Themes. Wenn man das Hintergrundbild des Galaxy S21+ ändert, hat man bald nicht mehr die gleiche Integration von Systemfarben oder App-Symbolen, wie man sie zum Beispiel von Google-Geräten kennt.

#2. Die Datenschutz-Features von Android 12 kommen aufs Galaxy

Während Material You im neuen One UI noch nicht so präsent ist, sind die optimierten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen aus Android 12 bereits gut implementiert worden. So finden wir bereits das Privacy Dashboard und der "Android Private Compute Core" ist ebenfalls schon integriert. Ebenso die neuen Animationen und Erklärungen zu Standortberechtigungen.

Das Privacy Dashboard ist über die Datenschutzeinstellungen verfügbar! / © NextPit

Während das Privacy Dashboard als Nutzungsbericht für die Berechtigungen auf Eurem Smartphone – zum Beispiel Kamera und Standort –dient, ist der "Private Compute Core" eine sichere Partition im System. Diese dient dazu, Informationen zu verarbeiten, die durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) generiert werden. Hierdurch bleiben Eure Daten an einem sicheren Ort auf dem Gerät und werden nicht von Drittanbieter-Apps in die Cloud übertragen.

Links und Mitte, das Pop-up, das den Unterschied zwischen genauer und ungefährer Position erklärt; rechts, der Private Compute Core / © NextPit

Eine weitere sehr willkommene Funktion von Android 12, die auch in One UI 4.0 enthalten ist, sind die Warnungen für die Nutzung von Kamera und Mikrofon. Jedes Mal, wenn eine App einen dieser Dienste aktiviert, erscheint das Kamera- oder Mikrofonsymbol prominent in der Benachrichtigungsleiste in der rechten Ecke und bleibt als Punkt erhalten, bis die Kamera oder das Mikrofon deaktiviert wird.

Das Kamera-Symbol in der Benachrichtigungsleiste informiert Euch über die Nutzung der Hardware / © NextPit

#3. Bislang gibt's bei One UI 4.0 nur kleinere Optimierungen

One UI ist ein sehr ausgereiftes Android-Overlay, das schon lange mehr Funktionen bot als das so genannte "Stock-Android". Ein Beispiel dafür sind die Widgets von Samsung, die seit langem ein weitaus besseres Nutzererlebnis bieten als Androids Standard-Widgets. In diesem Bereich gab es nur kleine Änderungen, aber es ist erwähnenswert, dass die Uhr jetzt eine neue Animation hat. Dabei zeigt sie den Unterschied zwischen Tag und Nacht an den gewählten Orten ganz automatisch an.

Samsungs Widgets sind im Vergleich zum Standard-Android fortschrittlicher / © NextPit

Wir haben auch neue Funktionen für die Kamera, die Galerie und die Bildbearbeitungssoftware. Wenn man die Kamera öffnet, findet man ein einfacheres Layout mit optimierten Einstellungen für den Porträt- und Nachtmodus. Außerdem sind die Zoomstufen in den Objektivsymbolen leichter zu verstehen.

Darüber hinaus ist es einfacher, die Aufnahme eines Videos im Fotomodus zu starten: Haltet einfach wie bei Instagram den Auslöser gedrückt, um die Aufnahme zu starten. Wenn Ihr Euren Finger auf das Schloss-Symbol zieht, könnt Ihr den Knopf auch loslassen und das Video wird weiter aufgenommen.

Die Aufnahme von Videos ist in One UI 4.0 viel schneller / © NextPit

Was die Galerie betrifft, so ist eine interessante neue Funktion von One UI 4.0 die Möglichkeit, neu "gemasterte" Fotos in die ursprüngliche Version zurückzuversetzen. Selbst dann dann, wenn sie bereits einmal gespeichert wurden. Fotos und Videos, die mit Samsungs Kamera aufgenommen wurden, könnt Ihr zudem über das integrierte Bildbearbeitungsprogramm mit Emojis und Stickern versehen.

Neu bearbeitete Bilder können jetzt umgekehrt werden und "habemos" Emojis auf Fotos / © NextPit

Schließlich war klar, dass es sich bei dieser ersten Beta um einmalige Verbesserungen und wenige neue Funktionen handelt. Laut der auf Samsung spezialisierten Seite Sammobile verfügt OneUI bereits über mehr als 60 (kleine) Optimierungen. Und der Eindruck, den ich habe, ist, dass wir zwar ein Upgrade haben werden – aber ohne Funktionen von großer Tragweite.

Fazit

Es ist noch zu früh, eine endgültige Meinung über die neuen Funktionen von One UI 4.0 zu haben. Samsung ist jedoch dafür bekannt, eine einzigartige Benutzeroberfläche mit eigenen visuellen Merkmalen und sehr ausgereiften Funktionen anzubieten. Die Auswirkungen von Android 12 sind bei der Pixel-Reihe viel größer als bei den Galaxy-Geräten.

Allerdings ist Samsung im Jahr 2021 näher an Google dran, wie wir durch die Wear OS-Entwicklungspartnerschaft sehen konnten. Daher bin ich immer noch zuversichtlich, dass das dynamische Thema von Android 12 in One UI 4.0 integriert wird, vor allem, wenn man den Codenamen für dieses Update bedenkt.

Andererseits ist es sehr erfreulich, dass die Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen vollständig in Samsungs Benutzeroberfläche integriert sind. Denn es ist so gut wie sicher, dass alle Partnerhersteller von Google das ebenfalls tun werden.

Natürlich gibt es noch eine Reihe anderer neuer Funktionen, die zu One UI 4.0 hinzugefügt wurden. Ich habe jedoch beschlossen, nur über einige der Highlights der neuesten Beta-Version von Samsungs Benutzeroberfläche zu sprechen. Dieser Artikel wird mit der Entwicklung des Beta-Programms aktualisiert. Leider gibt es noch keinen festen Zeitplan für die kommenden Updates.

Die besten Samsung-Smartphones im Angebot

Samsung hat jedoch gesagt, dass es die stabile Version von Android 12 für seine Geräte vor Ende 2021 veröffentlichen wird. Wie immer sind die Flaggschiffe des Unternehmens als erstes dran und bekommen das neue Betriebssystem samt One UI 4.0 als erstes. Mit anderen Worten: Wir können davon ausgehen, dass Android 12 für das Galaxy S und wahrscheinlich auch für das Galaxy Z verfügbar sein wird.

Um herauszufinden, ob Euer Samsung-Smartphone für die neue Version des Google-Betriebssystems und die neue Benutzeroberfläche in Frage kommt, schaut in unserem Android 12 Update-Leitfaden für Samsung-Geräte vorbei.

Was haltet Ihr von den Änderungen in One UI 4.0? Ist Euch das genug oder erwartet Ihr ein Feuerwerk an neuen Funktionen nach dem Update auf Android 12? Lasst uns in den Kommentaren darüber sprechen!