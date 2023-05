One UI 5 Watch OS: Alle neuen Funktionen für Samsungs Galaxy Watches

Samsung hat One UI 5.0 Watch OS für seine Galaxy Smartwatches angekündigt. Das neue Betriebssystem für Wearables bietet neue Features und aktualisierte Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen. Die neue Software soll noch in diesem Monat im Rahmen des Beta-Programms für die Modelle Galaxy Watch 4 und Watch 5 erscheinen, bevor die öffentliche Version später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

One UI 5 Watch OS mit vielen neuen Funktionen

Die One UI 5.0 Watch OS ist Samsungs nächste Iteration nach der One UI 4.5 Watch OS, die letztes Jahr mit der Galaxy Watch 5 und der Watch 5 Pro (Test) eingeführt wurde. Sie basiert immer noch auf Google Wear OS 3.5, außer dass das südkoreanische Unternehmen einige Kernfunktionen verbessert hat.

Bessere Schlafüberwachung

Samsung hebt hervor, dass das kommende Watch OS ein optimiertes Schlaf-Tracking haben wird. Dazu gehört eine überarbeitete "Sleep Insights-Oberfläche" für die Hauptansicht sowie für die zugehörigen Schlafmetriken wie Schnarchstunden und Schlafphasen. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die Funktion "Sleep Coaching" mit acht Modi nun vollständig für verbundene Samsung Galaxy Smartphones und Smartwatches verfügbar ist.

Gleichzeitig hat Samsung die Galaxy-Uhren weiter mit dem Smart Home integriert. So kann SmartThings die angeschlossenen Geräte abschalten oder deaktivieren, wenn eine Galaxy Watch feststellt, dass ein Nutzer eingeschlafen ist. Samsung sagt, dass diese Smart-Home-Funktion und die Verwendung eines Infrarotsensors im Schlafmodus dazu beitragen werden, Ablenkungen zu minimieren und die Schlafgewohnheiten der Nutzer:innen zu verbessern.

Es gibt keine Hinweise darauf, ob die Galaxy Watch 5 und die Galaxy Watch 5 Pro endlich den eingebauten Temperatursensor für die Schlafüberwachung nutzen werden. Zum Vergleich: Apple und Fitbit haben mit dieser Komponente auf ihren Smartwatches eine intensive Schlafanalyse angeboten. Samsung hat derzeit nur eine einzige temperaturbasierte Funktion, die der Vorhersage und Überwachung des Periodenzyklus dient.

Die Samsung One UI 5.0 Watch führt die neue "Sleep Insights UI" und den "Sleep Coach" ein. / © Samsung, Edit by NextPit

Erweiterte Route, personalisierte Herzfrequenzzone und eine verbesserte SOS-Funktion

Auf der Fitnessseite können die Besitzer der Galaxy-Watch-Pro-Modelle jetzt das "Routen-Workout" für das Laufen und Gehen nutzen, das vorher nur für das Wandern und Radfahren verfügbar war. Ein weiterer Vorteil für die Watch Pro Uhren ist die Visualisierung von aufgezeichneten GPS-Routen im GPX-Dateiformat über die "Samsung Health"-App.

Samsung fügt die "personalisierte Herzfrequenzzone" zu den verschiedenen Lauftools hinzu. Damit könnt Ihr Euer Lauftraining in fünf Kategorien einteilen, um genauere und individuellere Ergebnisse zu erzielen. Diese Funktion basiert auf der VO2 Max und den aeroben Schwellenwerten, die beim Laufen aufgezeichnet werden.

Die Südkoreaner verbessern weiterhin die Sicherheitsfunktionen der Galaxy Watches. Bei der One UI 5 Watch OS werden der Standort des Nutzers und medizinische Informationen sofort an die Rettungskräfte gesendet, wenn der Notruf aktiviert wird, z. B. wenn ein Sturz festgestellt wird.

Wann könnt Ihr für welche Modelle auf die One UI 5 Watch updaten?

Die One UI 5.0 Watch wird Ende Mai im Rahmen des Beta-Programms für Galaxy Watch 4 (Classic) und Galaxy Watch 5 (Pro) Nutzer:innen in den USA, Teilen von Europa und in Südkorea verfügbar sein. Die öffentliche Version wird später in diesem Jahr verfügbar sein, obwohl das genaue Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt ist.

Es wird erwartet, dass die nach wie vor unangekündigte Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Pro direkt ab Werk mit dem One UI 5.0 Watch OS laufen werden. Es wird gemunkelt, dass die beiden Smartwatches mit einem gewölbten Display und einem etwas größeren Akku ausgestattet sein werden. Außerdem wird vermutet, dass die drehbare Lünette bei der Pro-Variante dieses Jahr zurückkehren wird.

Welche Funktionen des One UI 5 Watch OS wären Eurer Meinung nach in Eurem Fall am nützlichsten? Teilt uns doch gern Eure Meinung in den Kommentaren mit.