Die Bereitstellung von One UI 7, Samsungs auf Android 15 basierendem Update, war sehr chaotisch. Nach mehreren Verzögerungen und Unterbrechungen wurden die ersten Samsung-Smartphones endlich aktualisiert. Doch auch ihre Akkus sollen ins Stocken geraten sein. Mehrere Tech-Websites berichten von Beschwerden von Nutzern über die Akkulaufzeit ihres Galaxy S24 oder Galaxy Z Fold 6. Sie soll drastisch gesunken sein, nachdem sie One UI 7 installiert hatten. Aber man sollte sich nicht unbedingt dieser Panikmache hingeben.

Einige sprechen bereits von einer "Akkulaufzeit-Krise", nachdem mehrere Samsung-Nutzer negatives Feedback nach der Installation von One UI 7 auf ihren Galaxy-Smartphones geteilt haben. Im Samsung Community Forum oder in einem Subreddit, der den faltbaren Smartphones von Samsung gewidmet ist, berichten mehrere Nutzer von einem deutlichen Rückgang der Akkulaufzeit ihres Galaxy S24 (Test), S23 Ultra (Test) oder Galaxy Z Fold 6 (Test).

Einige Beispiele zeigen, dass die Akkulaufzeit vor und nach dem Update bei gleicher Bildschirmzeit um mehrere Stunden abgenommen hat. Diese Beispiele von Fall zu Fall in diesem Artikel zu zitieren, wäre weder journalistisch wertvoll noch hilfreich für dich. Tatsache ist aber, dass man in den Samsung-Foren Meldungen zu diesem Thema finden kann, die mehrere Wochen alt sind, ebenso wie solche, die erst mehrere Tage alt sind.

Man kann also nicht von einer kollektiven Halluzination sprechen. Man kann jedoch von einer möglichen kognitiven Verzerrung und einer Panik sprechen, die durch Putaclics geschürt wird. Es kann durchaus sein, dass One UI 7 die Batterie Eures Samsung-Smartphones leer saugt. Es kann aber auch sein, dass die geringere Akkulaufzeit nur vorübergehend ist. Und vor allem ist es ein ganz normales Phänomen nach einem großen Update wie One UI 7.

One UI 7 und Probleme mit der Akkulaufzeit: Warum Ihr nicht in Panik geraten solltet

Bei einem großen Update führt Euer Smartphone nach der Installation mehrere Prozesse im Hintergrund durch. Dazu gehören z. B. die Optimierung deiner Apps und die Neukompilierung, damit sie mit der neuen Version deines mobilen Betriebssystems funktionieren. Der Cache Eurer Apps kann auch geleert werden, um mögliche Fehler zu vermeiden.

Ein so großes Update wie das von One UI 7 bringt auch einige neue Funktionen mit sich. Mehr oder weniger sichtbar, manchmal standardmäßig aktiviert, können sie mehr Ressourcen verbrauchen. Es kann auch sein, dass deine Batterieeinstellungen nach dem Update zurückgesetzt wurden, wodurch mögliche Optimierungen deaktiviert werden, die Ihr vielleicht eingestellt habt, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

In vielen Fällen sind diese Probleme nur vorübergehend und treten fast immer bei großen Updates auf. Es kann aber auch sein, dass das Update tatsächlich negative Auswirkungen auf deinen Akku hat. Ich habe gesagt, dass Ihr nicht in Panik geraten sollt, und nicht, dass Ihr die Realität verleugnen sollt. Es ist bereits in der Vergangenheit passiert und wird wahrscheinlich wieder passieren, dass Software-Updates deinem Akku die Luft zum Atmen nehmen können.

Welche Lösungen gibt es, wenn die Probleme mit der Akkulaufzeit anhalten?

Ihr habt versucht, dein Samsung-Smartphone aus- und wieder einzuschalten? Im Ernst, Ihr könnt ein paar Express-Lösungen ausprobieren, wie z. B. das Löschen des App-Caches im Recovery-Modus. Ihr könnt auch ein paar Tage warten, damit One UI 7 sich mit deinen Gewohnheiten vertraut machen kann. Die Batterie-Utilities basieren auf Eurer Nutzung, um die Akkulaufzeit zu optimieren.

Wenn Eure Akkulaufzeit wirklich zu niedrig ist und Euch die Ideen ausgehen, könnt Ihr Euer Smartphone zurücksetzen. Das ist jedoch nur der letzte Ausweg und mit einem ziemlich mühsamen Prozess verbunden.

Ich würde Euch vor allem raten, auf einen möglichen Patch von Samsung zu warten. Die Berichte von Nutzern scheinen ziemlich zahlreich zu sein. Sie wurden von mehreren Medien und Influencern aufgegriffen. Das könnte Samsung dazu veranlassen, sich der Sache anzunehmen, um herauszufinden, ob es sich wirklich um einen Bug handelt oder nicht, und One UI 7 in einem zukünftigen Patch zu stabilisieren.