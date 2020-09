OnePlus 8T: Geleaktes Bild weist auf noch dünnere Ränder hin

Bei der Routine-Untersuchung der jüngst veröffentlichten Android 11 Developer Preview 4 für das OnePlus 8 hat das Oxygen-Updater-Blog neben neuen Features der Software auch ein mögliches Bild des neuen OnePlus 8T entdeckt. Der Dateiname „oneplus_8t.webp“ deutet darauf hin, dass es sich in der Tat um die Frontalaufnahme des vermutlich bald erscheinenden OnePlus-Smartphones handelt. Die gefundene Grafik wird in den Einstellungen des Smartphones angezeigt, wenn vom System ein entsprechendes Gerät entdeckt wurde.

Dieses Bild des möglichen OnePlus 8T wurde vom Oxygen-Updater-Blog im Code der Android-11-Beta entdeckt. / © OnePlus via Oxygen Updater

Der direkte Vergleich, den Leaker Ben Geskin bei Twitter veröffentlicht hat, zeigt die Ähnlichkeiten beziehungsweise Neuheiten im Vergleich zum bereits bekannten OnePlus 8:

OnePlus 8T vs 8



Chin and top bezel size is nicely reduced pic.twitter.com/krB2s6BoeZ — Ben Geskin (@BenGeskin) August 31, 2020

Auffällig sind vor allem die Stirn und das Kinn: An beiden Enden des Smartphones schrumpfen dabei die Ränder. Die Breite der Ränder links und rechts haben sich offenbar nicht verändert, wobei die fehlenden Reflexionen auf ein flaches Display beim 8T hinweisen. Die Frontkamera ist weiterhin in den Bildschirm integriert.

OnePlus 8T: Hinweise auf 8K-Aufnahmen in der Software gefunden

Andere Blickwinkel auf das OnePlus 8T wurden in der Beta nicht gefunden. Damit können wir weiterhin keinen genauen Blick auf die Rückseite und damit die Kameras werfen. In der Android-11-Beta wurden jedoch neue Hinweise auf die Features der Kamera entdeckt.

Dort ist etwa die Rede von einer Videoaufnahme in 8K. Diese Entdeckung passt zu früheren Berichten, laut denen eines der kommenden OnePlus-Modelle über einen 64-Megapixel-Sensor verfügen soll.

Für Fans erweiterbarer Speicher könnte OnePlus außerdem eine Überraschung in Vorbereitung haben. So wurden in den Texten des Betriebssystems auch Hinweise auf die Unterstützung einer SD-Karte gefunden.

OnePlus hat die letzten T-Modelle seiner Smartphones im November oder Oktober vorgestellt, sodass auch in diesem Jahr mit einem Hardware-Refresh im kommenden Herbst gerechnet werden darf. Neben einem OnePlus 8T könnte auch ein 8T Pro gezeigt werden. Möglicherweise wird die Smartphone-Präsentation von einer neuen Smartwatch von OnePlus begleitet.

Das Artikelbild zeigt ein OnePlus 8 Pro.