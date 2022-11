OnePlus 9 Pro: Einstiger Flaggschiff-Killer im Black-Friday-Angebot

Das OnePlus 9 Pro ist aktuell im Black-Friday-Angebot bei Amazon

Das OnePlus 9 Pro ist mit Sicherheit nicht das neueste Smartphone, welches wir Euch bereits schon in unserer langen Reihe an Smartphones in der Black Week kredenzt haben, aber eben eines der Besten. Da ich es persönlich schon seit dem 31. April 2021 in meinem Besitz habe und es tagtäglich nutze, behaupte ich: es ist DAS Beste! Und eben jenes Prachtexemplar ist anstelle einer einstigen unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 899 Euro aktuell bei Amazon für 536,47 Euro zu kaufen.

Aber ist der Deal wirklich fresh?

Zuerst prüfen wir die Preisentwicklung des OnePlus 9 Pro: Hier zeichnet sich schnell ab, dass der aktuelle Preis einen echten Ausreißer an meinem Geburtstag hatte. Nun weiß niemand wann der MaTT Geburtstag hat – ich verrate es Euch: am 15. September. Und an jenem persönlichen Feiertag kostete das Device einmalig knapp 330 Euro. Jedoch handelte es sich hier um ein Angebot für ein "refurbished Device". Insofern geht der Preis laut Vergleichsmaschinerie schon einmal komplett klar. Auch kein anderer Anbieter kann hier mithalten.

Wie sieht es dann mit dem einstigen Flagship-Killer an sich aus? Ihr bekommt ein 6,7 Zoll großes und seitlich leicht abgerundetes AMOLED-Display, mit einer beeindruckenden Auflösung von 3.216 x 1.440 Pixel. An Bord sorgt auch noch heute der Snapdragon 888 für ausreichend Performance beim Zocken und täglichen Gebrauch. Ein Hitzkopf? In meinem OnePlus 9 Pro zumindest nicht. Das war auch schon vor dem Android-13-Update der Fall. Wenn es hektisch wird regelt die Software den Verkehr, ohne das Ihr das Throttling spürt.

Tatsächlich ist es auch so, dass der Nachfolger, das OnePlus 10 Pro, nicht wirklich besser wurde – eher das Gegenteil war und ist der Fall. Besonders gut fest zu machen bei der Triple-Kamera, welche zur Hasselblad-Quad-Kamera des OnePlus 9 Pro reichlich Federn lassen musste. Mal sehen, ob das OnePlus 11 Pro da mehr begeistern kann. In unserem ausführlichen Testbericht zum OnePlus 9 Pro, gab es auch nur wenig bis gar keine Kritik.

Das OnePlus 9 Pro bietet Euch eine Hasselblad-Kamera. / © NextPit

Unser heutiger Black-Friday-Deal bietet 8 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher. Kann reichen – muss aber nicht! Auch die Version mit 12 GB Arbeits- und 256 GB internen Programmspeicher ist heute im Angebot. Amazon ruft hierfür anstelle des einstigen UVP von 999 Euro nur noch 634,99 Euro auf. Also mal glatt 36 Prozent, beziehungsweise 364,01 Euro gespart. Also nicht lang schnacken – Kopf in Nacken und gekauft den Flagsh.... ne jetzt reicht es auch. Zumal OnePlus selbst Euch das Smartphone aufgrund der Nokia-Patentklage in Deutschland nicht verkaufen wird.

Was ist Eure Meinung zum OnePlus 9 Pro? Kann man das Flaggschiff vergangener Tage noch problemlos kaufen? Ich wäre bei einer angeregten Diskussion auf jeden Fall dabei!