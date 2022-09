OnePlus Nord 2 5G zum Bestpreis: Heißer Amazon-Tagesdeal für kalte Tage!

Amazon hat wieder mal die Deal-Keule ausgepackt und einige Produkte reduziert. Das interessanteste Angebot betrifft hierbei das OnePlus Nord 2 5G. Denn Ihr könnt Euch das Smartphone für 293,03 Euro sichern. Hier kommt noch ein Gutschein in Höhe von 50 Euro obendrauf. Somit erreicht der Händler den bisherigen Tiefstpreis für den Midranger. Doch Ihr solltet Euch beeilen, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

Bei den täglichen Angeboten reduziert Amazon immer wieder wirklich interessante Produkte. Auch heute findet sich unter anderem das OnePlus Nord 2 5G im Deal-Portfolio des Versandriesen. Das Mittelklasse-Smartphone könnt Ihr aktuell so günstig wie noch nie bei Amazon erhalten. Der Midranger aus China gilt nach wie vor als einer der besten in seiner Kategorie. Durch den anhaltenden Patentstreit zwischen Oppo und Nokia ist es zudem fraglich, ob wir den Nachfolger hier in Deutschland bekommen werden.

Das OnePlus Nord 2 5G nutzt ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display, der mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz sehr flüssig arbeitet. Allerdings bildet das Highlight des Smartphones definitiv dessen starke Leistung. Durch einen MediaTek Dimensity 1200 mit einer Speicherkonfiguration von 8GB RAM und 128 GB internem Speicher, zeigt der Midranger, was er so drauf hat. Zusätzlich sorgt die 50 Megapixel starke Hauptkamera für wirklich gute Bilder. Eine solche Leistung ist bei Mittelklasse-Smartphones eher selten der Fall.

Ihr wollt mehr wissen? Dann lasst Euch Antoines Test zum OnePlus Nord 2 nicht entgehen!

Lohnt sich der OnePlus-Deal von Amazon?

Mit einem regulären Angebotspreis von 293,03 Euro habt Ihr bereits den aktuellen Bestpreis für das OnePlus Nord 2 5G. Was das ganze allerdings erst so richtig spannend macht, ist der 50 Euro Rabattgutschein. Denn damit senkt ihr den Preis auf 243,03 Euro und erreicht einen bisher nicht dagewesenen Preis für den Midranger. Der nächstbessere Preis liegt hier laut Idealo aktuell bei 319 Euro. Um den Gutschein einzulösen, müsst Ihr lediglich das entsprechende Häkchen auf der Angebotsseite setzen. Den aktualisierten Preis findet Ihr anschließend in Eurem Warenkorb.

Das OnePlus Nord 2 sieht nicht nur schön aus, sondern hat auch einiges auf dem Kasten! / © NextPit

Solltet Ihr also gerade auf der Suche nach einem günstigen und dennoch guten Smartphone sein, dürft Ihr Euch das Angebot nicht entgehen lassen. Allerdings handelt es sich hierbei um einen Tagesdeal. Ihr solltet Euch also beeilen, bevor Amazon den Deal wieder beendet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind Midranger interessant für Euch, oder bevorzugt Ihr Flaggschiff-.Modelle? Lasst es uns wissen!