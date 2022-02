Nord CE 2 5G kommt bald: OnePlus teasert neuen Midranger an

OnePlus hat heute die Vorstellung des kommenden Mittelklasse-Smartphones OnePlus Nord CE 2 angeteasert. So dürfen wir uns am 17. Februar auf die offizielle Präsentation freuen. Darüber hinaus wurde auch schon das Aussehen des neuen Handys angeteasert. Technische Daten bleiben allerdings vorerst noch aus.

OnePlus wird am 17. Februar 2022 das Nord CE 2 5G vorstellen. Das kündigte der Hersteller heute, am 10. Februar, auf seinem Twitter-Kanal an. In dem Beitrag sehen wir ein erstes Video, welches ich Euch weiter unten eingebunden habe. Dort werden unter anderem erste Eindrücke zum Design des kommenden Smartphones gezeigt. So sehen wir beispielsweise, dass ein Punch-Hole in der linken, oberen Ecke eingelassen wird, in dem die Selfie-Kamera Platzfindet.

Unser Mittelklasse-Killer der zweiten Generation wird am 17. Februar um 14:30 Uhr vorgestellt.

Passend dazu haben wir Tom von dem YouTube-Kanal TheTechChap gebeten zu testen, ob das #OnePlusNordCE2 wirklich "Ein bisschen mehr als du erwartest". 🌬❄️

Das Kamera-System ist auf den Bildern ebenfalls gut zu erkennen. So sieht man vier kreisförmige Aussparungen auf der Rückseite, was auf ein Triple-Kamera-Setup und einen LED-Blitz hindeutet. Auf der linken Seite des Nord CE 2 ist der Lautstärke-Knopf zu erkennen und auf der rechten Seite der Power-Knopf. Insgesamt wirkt das neue Mittelklasse-Smartphone recht schlicht und erinnert stark an das Oppo Reno 7.

Lese-Tipp: Schaut Euch gerne Camilas Test zum OnePlus Nord CE an!

Hier noch das vorher erwähnte Video für Euch:

Zu guter Letzt: Das OnePlus Nord CE 2 5G soll Quick-Charging mit 65 Watt unterstützen. Wie OnePlus in der Pressemitteilung richtig anmerkt, liegt die neue Core-Edition damit auf dem Niveau aktueller Flaggschiffe.

Erste Specs bereits geleakt

Noch gibt es zwar keine offizielle Bestätigung der technischen Details vom OnePlus Nord CE 2, allerdings veröffentlichte der Leaker Abhishek Yadav bereits erste Informationen zum "Mittelklasse-Killer" auf Twitter. Ein wenig Glaubwürdigkeit bekommen die Leaks dadurch, dass auch der deutsche Tech-Blogger Max Jambor ähnliche Details veröffentlichte.

So soll das Smartphone über einen MediaTek Dimensity 900 Prozessor verfügen, der wahlweise 6 GB RAM und 128 GB Speicher oder 8 GB RAM und 128 GB Speicher aufweist. Zudem soll das Nord CE 2 das erste OnePlus Handy sein, dessen Speicher mit einer Micro-SD erweitert werden kann. Dem Leak zufolge besteht das Kamera-System zudem aus einer 64 Megapixel Weitwinkellinse, einer 8 Megapixel Ultraweitwinkellinse und einem 2 Megapixel Makrosensor erhalten. Sollten sich diese Leaks bewahrheiten, würde das Nord CE 2 nicht nur optisch an das Oppo Reno 7 erinnern, sondern auch technisch in diese Richtung tendieren.

Exclusive 😎



OnePlus Nord CE 2 launching on February 17, 2022 in India.



- Dimensity 900

- 64MP+8MP+2MP

- 6GB+128GB

- 8GB+128GB

- SD card support



Note: Take this with pinch of salt info from new source.#OnePlus #Oppo pic.twitter.com/PMlvVzir6w



















Ihr habt es sicher schon gemerkt: Womöglich handelt es sich beim OnePlus Nord CE 2 um ein Rebrand des Oppo-Bruders. Das ist gar nicht unwahrscheinlich, denn schließlich sind die Unternehmen OnePlus und Oppo letztes Jahr noch stärker zusammengewachsen. Da der Hersteller hierzulande aber voraussichtlich noch auf das eigene OxygenOS setzt, bleibt das Nord CE 2 für viele Fans interessant.

Dazu wird das Smartphone wahrscheinlich wieder sehr erschwinglich sein. Zur Erinnerung: Die erste Version, das OnePlus Nord CE, wurde damals zu einem Preis von 299 Euro veröffentlicht. Ob die Leaks sich bewahrheiten oder der Preis doch noch höher ausfällt, werden wir bereits am 17. Februar erfahren. Bis dahin möchte OnePlus sogar noch mehr Informationen offiziell veröffentlichen. Wir dürfen also gespannt sein!

Was haltet Ihr vom kommenden OnePlus Nord CE 2? Denkt Ihr, dass es am Mittelklasse-Markt mithalten kann? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!