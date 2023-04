OnePlus Nord CE 3 Lite offiziell für 329 Euro

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offiziell

OnePlus hat wie im Vorfeld angekündigt das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G global vorgestellt. Während in Deutschland nach wie vor, aufgrund der gewonnen Nokia-Patentklage, ein Verkauf von Smartphones nur über Umwege zu realisieren ist, bieten es Nachbarländer wie Frankreich, Spanien und Österreich das Mittelklasse-Smartphone bereits im Vorverkauf für 329 Euro an.

Dafür bietet der chinesische Konzern aber auch einige sympathische technische Daten, wie ein 6,72 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 px (FHD+) bei 391 ppi und einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz. Die maximale Helligkeit des sRGB- und P3-LCD-Panel liegt laut Datenblatt bei 680 Nits.

Das 165,5 x 76 x 8,3 mm große und 195 g schwere Nord CE 3 Lite hat einen Snapdragon 695 samt einer Adreno-619-GPU (Graphics Processing Unit) verbaut, welche bekanntlich auch den schnellen 5G-Support bietet. Dazu gibt es 8 GB LPDDR4X RAM und 128 GB internen und erweiterbaren (microSD) UFS-2.2-Speicher. Der Energiespender wird mit einer Kapazität von 5.000 mAh angegeben und darf gern mit dem mitgelieferten 67-W-SuperVooc-Netzteil entsprechend schnell (30 min.) geladen werden.

OnePlus Nord CE 3 Lite unterstützt virtuellen RAM für bis zu 16 GB / © OnePlus

2-MP-Makro-Kamera natürlich mit dabei

Ein echtes Highlight dürfte die rückseitige Triple-Kamera sein, welche natürlich, wie von Euch immer wieder gefordert, die obligatorischen 2-MP-Makro-Kamera bietet. Nein, die Rede ist als Highlight von der 108-MP-Hauptkamera, welche durch einen S5KHM6SX03-Bildsensor von Samsung realisiert wird und die EIS-unterstützte (elektronische Bildstabilisierung) Objektiv (6P) auf eine maximale Blende von f/1.7 kommt. Last but not least gibt es noch eine weitere 2-MP-Kamera für die Tiefendaten für einen netten Bokeh-Effekt. Die mittig oben angeordnete Punch-Hole-Kamera bietet eine Auflösung von 16 MP.

Erwähnenswert wäre noch, dass das in Pastel Lime und Chromatic Gray erhältliche OnePlus Nord CE 3 Lite 5G einen USB-Type-C im 2.0-Standard bietet und "noch" mit einer analogen Audio-Klinkenbuchse versehen ist. Ebenfalls kann das Mittelklasse-Smartphone auch mit verbauten Stereo-Lautsprecher aufwarten. Der Dual-SIM-Slot kann hingegen nur zwei SIM oder eine SIM und eine microSD-Karte.

Das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G gibt es in den Farben Pastel Lime und Chromatic Gray. / © OnePlus | edit by NextPit

Was denkt Ihr über das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G? Ist es eine Überlegung wert? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare. Wer im Vorverkauf ordert, bekommt die OnePlus Nord Buds gratis dazu!