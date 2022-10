OnePlus Nord N300 angekündigt: Oppo-A77-Klon (vorerst) für USA

Die Oppo-Tochter OnePlus setzt weiterhin auf den Erfolg des OnePlus Nord N200. Nachdem das Unternehmen es bereits angeteasert hatte, kündigte es nun ganz offiziell den Launch des OnePlus Nord N300 5G für den 3. November in den USA an. Erneut hat man sich am Portfolio der BBK-Tochter Oppo bedient, denn das Android-Smartphone ist im Grunde "nur" eine Kopie des Oppo A77. Hierzulande ist man noch mit den Nokia-Verhandlungen beschäftigt.

Das OnePlus Nord N300 (5G) wurde offiziell vorgestellt.

In den USA ist das umgelabelte Oppo A77 für 228 US-Dollar erhältlich.

Hierzulande kämpft der Mutterkonzern noch mit Nokia um Lizenzrechte.