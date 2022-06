OnePlus: Nord Watch könnte schon bald an den Start gehen

OnePlus könnte unter seinem Nord-Label bald eine Smartwatch vorstellen. Die neueste Zertifizierung deutet nämlich darauf hin, dass die Nord Watch vor einem baldigen Release steht. Es wird erwartet, dass die preisgünstige Smartwatch zuerst in Indien auf den Markt kommt, bevor eine globale Veröffentlichung folgt.

Abgesehen von der Bestätigung, dass sich die Uhr mit dem Modellnamen "OPBBE22" derzeit in Indien unter der Marke OnePlus Nord in der Testphase befindet, wurden nur wenige Details genannt. Die Nord Watch könnte offiziell im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen, so der Leaker "Stufflistings".

Erwartete Features und Spezifikationen der OnePlus Nord Watch

Unter der Annahme, dass die angebliche OnePlus Nord Watch zu einem attraktiven Preis angeboten wird, könnte es sich um eine leicht abgeschwächte Version der teureren OnePlus Watch handeln, die letztes Jahr erschien. Die OnePlus-Smartwatch verfügt über ein rundes OLED-Display mit einer Größe von 1,4 Zoll, ähnlich wie die größere Samsung Galaxy Watch 4.

Wird sich das Design der Nord Watch an der OnePlus Watch orientieren? / © OnePlus

Andere mögliche Spezifikationen der OnePlus Watch, die es auf die Nord Watch schaffen könnten, wären 1 GB RAM und GPS-Konnektivität. Auch Gesundheitssensoren wie Herzfrequenzmessung und SpO2-Tracking, wie sie bei der aktuellen Amazfit Bip 3 und dem Xiaomi Mi Band 7 (Test) zu finden sind, könnten auf der Feature-Liste stehen. Darüber hinaus können sich die Nutzer auch auf eine robuste Akkulaufzeit freuen, wenn die gleiche Kapazität wie bei der OnePlus Watch verwendet wird.

Preise und Verfügbarkeit der OnePlus Nord-Smartwatch

Als die OnePlus Watch letztes Jahr vom Unternehmen angekündigt wurde, kostete sie 160 Euro. Geht davon aus, dass die Nord Watch als Subbrand unter dieser UVP liegen wird. Wir rechnen in den kommenden Monaten mit weiteren Informationen zur vermuteten Nord Smartwatch, aber auch zur OnePlus Watch 2 und dem Band 2.

Glaubt Ihr, dass OnePlus mit seinem Nord-Lineup auf dem richtigen Weg ist? Schreibt uns Eure Antworten unten.