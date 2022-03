Riesen-Leak zum OnePlus-Tablet: Specs und Preis vor Markstart bekannt

In diesem Jahr haben wir gesehen, wie mehrere Android-Hersteller in den Tablet-Markt eingestiegen sind. Oppo hat sein Tablet "Pad" auf den Markt gebracht, ebenso wie Realme und Vivo mit ersten Geräten mit Tablet-Formfaktor. Besser spät als nie für OnePlus also, denn jetzt sind interessante Details zum ersten Tablet des BBK-Unternehmens aufgetaucht.

Großes 12,4-Zoll-OLED-Display und 10.090-mAh-Akku

Basierend auf den Informationen, die von Leaker ShadowLeak auf Twitter geteilt wurden, wird das Tablet "OnePlus Pad 5G" heißen. Das Display des Pad 5G soll ein OLED-Panel mit Full HD+-Auflösung bieten und mit 12,4 Zoll in der Diagonale größer sein als die meisten seiner Konkurrenten. Es wird zudem mit einem großen 10.090-mAh-Akku gepaart, den Ihr über eine 45-W-Schnellladung schnell wieder voll bekommen sollt.

Die OnePlus 10-Farben könnten auf das OnePlus Pad-Tablet kommen / © OnePlus

Angetrieben werde das OnePlus Pad 5G laut Leak von einem Qualcomm Snapdragon 865, der auf einer 7nm-Architektur basiert. Auf den ersten Blick ist es fraglich, warum OnePlus sich für dieses 2020er Flaggschiff-SoC entschieden hat, statt bei einem aktuelleren Mittelklasse-SoC zu bleiben. Aber in Bezug auf die Leistung schneidet der Snapdragon 865 gleich gut oder besser ab als die meisten Chipsätze, die in diesem Jahr in Mittelklassegeräten zu finden sind.

Weitere Spezifikationen sollen ein seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner, Bluetooth 5.1-Konnektivität und überraschenderweise eine 3,5-mm-Audiobuchse sein, der ein USB-Typ-C-Anschluss zur Seite steht. Das Tablet könnte auf Oxygen OS 13 laufen, das ähnlich wie beim OnePlus 10 Pro auf Android 12 aufbaut. Wie üblich muss ich Euch darauf hinweisen, dass keine dieser Informationen bisher von OnePlus bestätigt wurden.

Preis und Speichervariante des OnePlus Pad 5G im Jahr 2022

Die einzige erwähnte Variante bietet 6 GB RAM mit 128 GB internen Speicher. Wir wissen noch nicht, ob dieser durch eine microSD-Karte erweitert werden kann. Was den Preis angeht, so soll das 6 GB+128 GB Modell 2.999 Yuan oder etwa 430 Euro kosten. Dieser Verkaufspreis gilt, sofern er sich überhaupt bewahrheitet, nur für China und wird in anderen Märkten abweichen.

Affiliate Angebot OnePlus 9 Pro Zur Geräte-Datenbank

Apropos Verfügbarkeit: Es wird erwartet, dass das OnePlus Pad zuerst in China in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erhältlich sein wird. Laut @stufflistings ist OnePlus' erstes Tablet bereits in die Massenproduktion gegangen und könnte bald nach der Veröffentlichung in China auch in anderen Ländern erhältlich sein.

Wie steht Ihr zu Android-Tablets und zu der Entscheidung vieler Hersteller, eigene Modelle auf den Markt zu werfen? Teilt es mir in den Kommentaren mit!