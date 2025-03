Der Opel Corsa Electric bekommt ein fettes Upgrade! Und zwar eins, das Euch mit dem E-Auto so einige Kilometer mehr auf die Straße bringt. Mit 659 Zulassungen im Januar und Februar ist der Opel Corsa Electric der absolute Renner unter den E-Autos von Opel. Und jetzt gibt es für Euch noch bessere Nachrichten: Dank einer neuen Zellchemie könnt ihr in Zukunft nämlich mit dem vollelektrischen Corsa noch weiter fahren. Aber das Beste kommt noch: Der Preis für den kleinen Flitzer bleibt derselbe!

Opel macht seinen E-Kassenschlager noch besser

Die neue Zellchemie im Akku des Opel Corsa Electric sorgt dafür, dass Ihr nach WLTP-Norm bis zu 24 Kilometer weiterkommt. Mit einer Akkuladung schafft der Kleinwagen mit seiner 51 kWh-Batterie jetzt bis zu 429 Kilometer. Und das bei einer Leistung von 115 kW (156 PS) und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,3 Sekunden. Und der Preis? Der bleibt gleich! Das Sondermodell Opel Corsa Electric Yes gibt’s zum Beispiel wie gehabt ab 32.485 Euro. Im Leasing gibt es den Opel Corsa Electric Yes direkt über Opel zu einem Preis ab 299 Euro im Monat.

Möglich gemacht wird das Ganze durch eine Weiterentwicklung der Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie (NMC). Und nicht nur das. Auch das Antriebssystem des Opel Corsa Electric arbeitet jetzt noch effizienter. Opel gibt den Verbrauch jetzt mit 14,2 kWh Strom pro 100 Kilometer an. Und das Aufladen? Geht wie gewohnt mit bis zu 100 kW. wenn Ihr eine Schnellladesäule ansteuert. An einer heimischen Wallbox und einer Wechselstrom-Ladesäule sind bis zu 11 kW Ladeleistung möglich.

Opel Corsa Electric kaufen und Zusatzservices kostenlos dazu bekommen

Aber das ist noch nicht alles! Bis zum 30. Juni 2025 gibt’s beim Kauf eines Opel Corsa Electric noch eine ganze Reihe an E-Services kostenlos dazu. Unter dem Motto "Electric All In" bekommt ihr zum Beispiel eine eProWallbox Move für das schnelle Laden zu Hause, das Opel Connect Plus-Paket für sechs Monate und acht Jahre mobile Ladehilfe (bis zu dreimal pro Jahr) sowie Pannendienst und Batteriegarantie. Ihr müsst Euch nur einen digitalen Pass online oder beim Händler vor Ort runterladen.