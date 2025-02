Opel Grandland Plug-in-Hybrid: Die Vorteile im Überblick

Sparsam im Verbrauch: Dank des Plug-in-Hybrid-Systems könnt Ihr Euren Kraftstoffverbrauch deutlich senken. Das schont Euren Geldbeutel.

Fahrspaß pur: Der Opel Grandland Plug-in-Hybrid bietet Euch eine Systemleistung von 195 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern. Damit könnt Ihr sportlich unterwegs sein und müsst trotzdem nicht auf Komfort verzichten.

Der Opel Grandland Plug-in-Hybrid bietet Euch eine Systemleistung von 195 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern. Damit könnt Ihr sportlich unterwegs sein und müsst trotzdem nicht auf Komfort verzichten. Top-Ausstattung: Der Opel Grandland Plug-in-Hybrid ist serienmäßig bereits mit vielen attraktiven Features ausgestattet. Dazu gehören unter anderem eine Klimaautomatik, ein Navigationssystem und ein Infotainment-System mit Touchscreen. Und wenn Ihr noch mehr Komfort wollt, könnt Ihr Euch für die GS-Variante entscheiden, die zwar etwas teurer ist, aber eine noch umfangreichere Ausstattung bietet.

Den Opel Grandland Plug-in-Hybrid gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Das Basismodell ist bereits ab 40.150 Euro erhältlich. Wer sich für die besser ausgestattete GS-Variante entscheidet, muss mindestens 44.350 Euro bezahlen. Und auch im Leasing ist der Grandland Plug-in-Hybrid eine attraktive Option. Dann geht es bei 479 Euro pro Monat los. In Kürze werden wir übrigens die Gelegenheit haben, den Opel Grandland Plug-in-Hybrid auf Mallorca Probe zu fahren. Unseren Fahrbericht lest Ihr dann natürlich hier bei uns.

Opel legt bei den Neuzulassungen zu

Übrigens hat Opel im vergangenen Jahr in Deutschland ein gutes Ergebnis bei den Neuzulassungen erzielt. Insgesamt wurden 147.833 neue Pkw zugelassen, was einem Marktanteil von 5,2 Prozent entspricht. Auch bei den Elektroautos und Plug-in-Hybriden konnte Opel zulegen. Das zeigt, dass die Marke auch dank der Elektrifizierung der eigenen Flotte auf einem richtigen Weg ist. Neu am Markt verfügbar ist übrigens auch der BMW iX (2025). Und von Volkswagen ist ein E-Auto bestätigt, das nur rund 20.000 Euro kosten wird: der VW ID.1.