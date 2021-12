Oppo Find N: Das perfekte Format für faltbare Smartphones?

Das Oppo Find N bietet innen 7,1 Zoll und außen 5,49 Zoll

Damit liegt das Find N genau zwischen Samsung Z Fold 3 und Flip 3

Top-Ausstattung mit Snapdragon 888, Find-X3-Pro-Kamera & Co.

Samsung hat dieses Jahr seine Note-Serie durch die faltbaren Smartphones der Galaxy-Z-Serie ersetzt – und ist damit der aktuell einzige Hersteller, der wirklich konsequent auf faltbare Mobiltelefone setzt. Nun bekommen die Koreaner mit dem Oppo Find N Konkurrenz aus China. Mit aufgeklappt 7,1 Zoll und geschlossen 5,49 Zoll liegt das Smartphone zwischen Samsungs beiden Formfaktoren Z Fold 3 (7,6 / 6,2 Zoll) und Z Flip 3 (6,7 / 1,9 Zoll). Oppo will damit den Sweet Spot gefunden haben: geschlossen kompakt, aber noch voll nutzbar und geöffnet ein handliches Tablet.

Wie alle aktuellen Foldables setzt auch das Find N auf das resistentere UTG, also ultradünnes Glas. Gegenüber dem in frühen faltbaren Smartphones verwendeten Kunststoff ist UTG kratzfester. Eine IP-Zertifizierung bietet das Find N jedoch leider nicht. Das innenliegende LTPO-Display soll eine Helligkeit von 1000 Nits erreichen. Gamer freuen sich über bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und eine Touch-Sample-Rate von 1000 Hz.

Dieses Bild zeigt die Größe im geschlossenen und offenen Zustand. Ist das der Sweet Spot für faltbare Smartphones? / © Oppo

Bei der Software will Oppo ebenfalls punkten. So gibt's ein paar neue Gesten: Ein vertikaler Zwei-Finger-Wisch nach unten beispielsweise teilt das Display in zwei Hälften. Eine Vier-Finger-Pinch-Geste verwandelt eine App in ein Fenster. Fans von winzigen Notebooks dürften sich darüber freuen, dass sich das Find N wie ein – nunja – winziges Notebook auf dem Tisch aufstellen lässt. Das Scharnier soll sich in jedem Winkel zwischen 50 und 120 Grad feststellen lassen.

Um den Antrieb kümmert sich der Snapdragon 888 mitsamt 8 oder 12 GB LPDDR5-RAM. Der interne UFS-3.1-Speicher fasst wahlweise 256 oder 512 GByte. In den Akku passen 4500 mAh, Schnellladen klappt via SuperVooc kabelgebunden mit maximal 33 Watt, per AirVooc sind 15 Watt drin. Im seitlichen Powerbutton verbaut Oppo einen Fingerabdrucksensor.

Das Find N wird's in drei Farben geben. Das Design erinnert stark an das Find X3 Pro – die geschwungene Rückseite ist aus Gorilla Glass Victus gebaut. / © Oppo

Bei den Kameras schließlich gibt's ebenfalls keine Enttäuschungen. Die Hauptkamera bietet 50 Megapixel, den Sensor IMX766 kennen wir bereits aus dem Find X3 Pro. Dazu verbaut Oppo noch eine Telekamera mit 13 Megapixeln und ein Ultraweitwinkelmodul mit 16 Megapixeln. In den beiden Displays findet sich schließlich noch jeweils eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln Auflösung.

Und Ben, das wird Dich besonders freuen: Um Vibrationen kümmert sich im Find N ein X-Achsen-Linearmotor. Warum das besonders fein ist? Weil in der X-Achse viel Platz für kräftige Schwingungen ist – und sich diese Kraft dann idealerweise auch wohldosiert einsetzen lässt. Die Kollegen von Eurohandys haben den Vibrationsmotoren auf ihrem YouTube-Kanal übrigens dieses fantastische Video gewidmet: