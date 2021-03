Oppo Find X3 Launch: So verfolgt Ihr den Live-Stream um 12.30 Uhr

Seid Ihr auch schon gespannt, welche Features Oppo in den neuen Modellen der Find X3-Serie vorstellen wird? Dann habt Ihr Glück, denn die Wartezeit ist gar nicht mehr so lang. Heute um 12.30 Uhr wird der Hersteller die neuen Smartphones in einem Live-Stream vorstellen und wir verraten Euch, wie Ihr live dabei seid.