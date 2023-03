Oppo Find X6 Pro zeigt sich auf ersten Fotos – aber!

Next Pit TV

Mann, ist der Dickmann!

Wer kennt ihn nicht, den bereits 1985 geprägten Werbeslogan, der so hervorragend auf das kommende Oppo Find X6 Pro und seinem rückseitigen Kamera-Array passt. Wobei "groß Mann" es wohl noch treffender beschreiben würde. Denn das aus unterschiedlichen Quellen stammende Fotomaterial des Oppo Find X6 Pro zeigt jedoch, dass das kreisrunde Kamera-Modul noch größer ist, als es auf ersten Leaks dargestellt wurde. Es fehlen rechts und links nur wenige Millimeter bis zum abgerundeten Rand. Ist es das größere Array, welches das Smartphone auf den Fotos länger wirken lässt oder änder Oppo den Formfaktor?

Das Oppo Find X6 Pro bekommt ein noch größeres Kamera-Array als vorab vermutet! / © Sina Weibo | edit by NextPit

Die Anordnung der einzelnen Hasselblad-Kameras, samt MariSilicon-X2-Bildprozessor stimmen dann aber wieder mit den bisherigen Erkenntnissen, wie dem 1 Zoll großem Sony-IMX989-Bildsensor (50 MP) und zwei IMX890-Sensoren für die Ultraweitwinkel- und (TARA) einer Periskop-Kamera, sowie einem dToF-Sensor (Time of Flight) überein.

Doch wer bereits sein Geld zählt, um entsprechendes Kamera-Flaggschiff sich zuzulegen, der wird nun enttäuscht. Denn gleich mehrere Tippgeber, darunter der als sehr zuverlässig geltende "Ice Universe" haben indes bekannt gegeben, aus internen Kreisen erfahren zu haben, dass das Oppo Find X6 Pro nicht in globale Verkaufsregale landen wird. Also nicht nur der gewonnenen Nokia-Klage entsprechend nicht in Deutschland, sondern ganz Europa und die USA. Der Grund wurde bislang nicht kommuniziert.

Das Oppo Find X6 Pro sieht deutlich länglicher aus. Wie ein 21:9-Sony-Xperia-Formfaktor, oder täuscht das? / © Sina Weibo | edit by NextPit

Auch Xiaomi verfolgte bei dem Xiaomi 12S Ultra (Test) eine identische Strategie. Das Xiaomi 13 Ultra hingegen will man wieder global verteilen. Es wäre aber auch durchaus denkbar, dass eben genannte Patent-Streitigkeiten der Grund für das Ausbleiben sind. Unter Umständen möchte man hier kein unnötiges Material für einen europäisches Verkaufsverbot liefern. Zur Not steht noch unser Partner TradingShenzhen in den Startlöchern, der Euer Ansprechpartner für importierte China-Smartphones ist.

Was denkt Ihr über das Design des Oppo Find X6 Pro? Schreibt uns doch gern Eure Meinung in die Kommentare und lasst uns auch gleich über die "China only"-Politik diskutieren.