Oppo Flip N: Foldable im Clamshell-Design im Anmarsch

Mit dem Oppo Find N hatte der OnePlus-Mutterkonzern bereits eine erste Duftmarke in Sachen Foldable gesetzt. In meinen Augen ist das Gerät mit seinem einzigartigen Formfaktor das wohl beste faltbare Smartphone am Markt. Doch leider will man das Foldable nur in China verkaufen, sodass sich unsere Hoffnung nun an das Oppo Flip N klammern muss, das von einem sehr zuverlässigen Tippgeber nun näher beschrieben wurde.

Kommt der globale Foldable-Durchbruch mit einem Oppo Flip N?

In Deutschland hat die OnePlus-Mutter Oppo gerade noch ein paar Patent- und Lizenz-Probleme mit Nokia zu klären. Und trotz möglicher Klage-Andeutungen in anderen Ländern, verkauft der Konzern weiterhin seine Android-Smartphones weltweit. Eine Ausname ist das Oppo Find N, welches mit seinem besonderen Formfaktor nachhaltig für Eindruck gesorgt hat. Doch ausgerechnet dieses Foldable will die BBK-Tochter nur im Heimatland verkaufen. Ich persönlich hatte es schon testen dürfen und bin ein echter Fan von dem Falter. Doch zurück zur Realität beziehungsweise einem Foldable, welches schon eher etwas für den globalen Vertrieb sein könnte: dem Oppo Flip N.

Dieser Name ist rein spekulativ und von Oppo noch nicht offiziell bestätigt. Zumindest kann man sich so bereits schon vorstellen, welchen Formfaktor Oppo vermutlich diesmal verfolgen wird – nämlich jenen des Samsung Galaxy Z Flip 4, also ein Clamshell-Design. Doch schaut man auf die ersten technischen Daten, welche uns der äußerst zuverlässige Tippgeber "Digital Chat Station" auf Sina Weibo nun liefert, dann wäre wohl ein Vergleich zu dem in Europa noch vermissten Motorola Razr 2022 angebrachter. Denn von dem chinesischen sozialen Netzwerk heißt es, dass das Außendisplay eine Diagonale von 3,26 Zoll hätte. Das ist noch einmal einen Tick größer als das des 2,7 Zoll großem gOLED-Panel des Razr 2022. Das Galaxy Z Flip mit seinen 1,9 Zoll stinkt ja dagegen komplett ab.

Samsung hat aber aus den Fehlern des Galaxy Z Flip 3 gelernt und dem 4er-Modell einen 3.700 mAh starken Akku spendiert (der ausführliche Test erwartet uns in Kürze). Der Akku des Moto hingegen bietet nur eine Kapazität von 3.500 mAh. Doch auch hier will Oppo wohl einen Pokal gewinnen und übertrifft alle Klapp-Foldables – inklusive des kürzlich vorgestellten Huawei P50 Pocket – mit stolzen 4.300 mAh. So ganz nebenbei gibt es auch noch eine Diagonale für das faltbare Innendisplay, welche von unserem Tippgeber mit 6,8 Zoll und einer Auflösung von 2.520 x 1.080 OLED-Pixel angegeben wird. Das eigentliche Totschlag-Argument liefert aber die rückseitige Dual-Hauptkamera.

Klapp-Foldable mit starker Hauptkamera

Denn dort erwartet uns laut Leaker eine 50-Megapixel-Primär-Kamera mit einem 1/1.56 Zoll großer IMX766-Bildsensor von Sony. Dazu gibt's einen IMX355-Image-Sensor mit 8 Megapixeln hinter einem Ultraweitwinkel-Objektiv mit einem Sichtfeld von 120 Grad. Das haben wir auch so schon bereits beim OnePlus Nord 2T (zum Test) gesehen, nur dass Oppo auf die unnötige 2-Megapixel-Portraitkamera verzichtet. Dafür gibt es innen im Punch-Hole-Design eine 32-Megapixel-Frontkamera. Der Vollständigkeit halber: Es handelt sich hier um einen Sony-IMX709-Bildsensor. Einen avisierten Verkaufsstart oder Preis gibt es leider noch nicht.

Was haltet Ihr von einem Oppo Flip N? Ein Kauf sollte ja auch unter der aktuellen Situation unproblematisch über Amazon-Frankreich abgewickelt werden können. Wenn Oppo bei seinen Flaggschiff-Preisen nicht immer so eskalieren würde...