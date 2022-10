Oppo und OnePlus stehen kurz vor Verkaufsverbot in weiteren Ländern

Nokia hat unlängst in Deutschland einen juristischen Sieg gegenüber Oppo und OnePlus erlangt. Infolge dessen mussten die beiden BBK-Tochter-Unternehmen den Verkauf von Smartphones in Deutschland einstellen. Das finnische Unternehmen verklagt die chinesische Marke nun auch in Australien und weiteren Ländern, in denen Oppo erfolgreich agiert. Wenn Nokia seinen nächsten Patentprozess gewinnt, könnten Oppo- und OnePlus-Smartphones auf diesen Märkten ebenfalls verboten werden.

In einer früheren Klage vor einem deutschen Landgericht in München hatte Oppo gegen Nokia wegen einer Patentverletzung verloren. Im Detail ging es darum, dass Oppo nach dem Auslaufen einer Lizenz-Vereinbarung 2021 nicht bereit war, die deutlich höheren Lizenzgebühren für eine verwendete 5G-Technologie zu bezahlen. Doch das Gericht gab Nokia recht, und fortan war es Oppo und OnePlus selbst in Deutschland verboten, Smartphones zu verkaufen. Lagerbestände von Dritthändlern dürfen jedoch noch abverkauft werden. Laut einem Bericht von "NokiaPowerUser", verfolgt der finnische Konzern nun das gleiche Interesse gegenüber Oppo auch in anderen Ländern.

Nicht verpassen: Rückkehr der Patentkriege

Länder, in denen Oppo ein Verbot droht

Die genannten Patente gehören zu Nokias SEP (Service Enablement Platform), die sowohl 4G- und 5G-Konnektivität als auch die Nutzung von Wi-Fi-Scan- und Sicherheitstechnologien abdecken. Mehrere andere große Marken haben derzeit Vereinbarungen mit Nokia getroffen, um diese Patente weiterhin nutzen zu können. So zahlte Apple im Jahr 2017 im Rahmen eines Patentvergleichs 2 Milliarden US-Dollar an Nokia.

Neben Australien hat Nokia auch in Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Indien, Indonesien und sogar in China Klage gegen Oppo eingereicht. Gleichzeitig verklagt Nokia Oppo auch in Finnland und Schweden, wie aus einer Patentnachricht hervorgeht.

Gibt es ein faires Lizenzierungssystem?

Oppos Rückschlag in Deutschland hat auch gezeigt, wie Unternehmen das lockere Lizenzierungssystem und das Fehlen von RAND/FRAND (faire, vernünftige und nicht diskriminierende Lizenzierung) in vielen Regionen und Ländern ausnutzen. Oppo hat kürzlich die chinesische Regierung um Hilfe gebeten, um einen solchen fairen Lizenzierung zu schaffen, der in naher Zukunft als Grundlage für Vereinbarungen mit Herstellern dienen könnte.

Im Fall von Oppo wurde nur ein sehr geringer Prozentsatz der Geräte in Deutschland verkauft. In dem Urteil wurden sie jedoch aufgefordert, den Betrag auf der Grundlage der gesamten weltweiten Verkäufe zu zahlen, was sie aus nachvollziehbaren Gründen nicht getan haben. Es ist nun unklar, was die nächsten Schritte für die Gebiete sein könnten, in denen neue Klagen eingereicht werden.

