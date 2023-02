Otto-Knaller: Bose Solo Soundbar II nur 89,90 Euro!

Wollt Ihr zuhause ordentlichen Sound aus dem Fernseher, kommt Ihr in der Regel nicht um eine Soundbar herum. Diese können allerdings recht teuer in der Anschaffung sein und einen guten Deal zu erwischen ist auch recht schwierig. Nun könnt Ihr allerdings bei Otto die Bose Solo Soundbar II zum günstigen Preis von 89,90 Euro schießen.

Affiliate Angebot Bose Solo Soundbar II

Die Bluetooth-Soundbar verfügt über zwei angewinkelte Full-Range-Treiber, mit der sich der Klang im Raum gut verteilt. Darüber hinaus ist ein Dolby-Decoder ebenfalls integriert, um Euch ein kraftvolles Sounderlebnis zu bieten. Dank des "Dialogue Mode" ist die Sprachwiedergabe deutlich klarer und verständlicher, ohne dass Ihr etwas an der Lautstärke ändern müsst. Im Lieferumfang befindet sich zudem eine Fernbedienung, mit der Ihr die Soundbar ansteuern könnt.

Lohnt sich das Bose-Angebot von Otto?

Das Angebot von Otto beläuft sich offiziell auf 109,99 Euro. Somit wäre der Preis gut, aber kein wirklich guter Deal. Nutzt Ihr nun allerdings noch den Gutscheincode "84450" und meldet Euch kostenfrei für Otto-Up, das Treuepunkteprogramm des Händlers an, könnt Ihr noch einmal 20 Euro sparen. Denn der Coupon sichert Neukunden 10 Euro und weitere 10 Euro bekommt Ihr für die Anmeldung in Form von 500 Punkten geschenkt. Wendet Ihr beide Rabatt-Möglichkeiten an, kostet Euch die Soundbar plötzlich nur noch 89,90 Euro.

Mit nur 8 cm Höhe passt die Bose Solo Soundbar unter fast jeden TV! / © Bose

In der Regel zahlt Ihr rund 120 Euro für die Soundbar. Aktuell ist das nächstbeste Angebot sogar bei 169,90 Euro, wodurch das Angebot richtig spannend ist. Wollt Ihr also Bose-Soundqualität zum günstigen Preis, wäre jetzt die richtige Zeit um bei diesem Deal zuzuschlagen. Fehlt Euch zudem noch der passende TV, schaut Euch doch am besten mal den Test zum Samsung QN800B von meinem Kollegen Casi an.

Was haltet Ihr von dem Deal? Interessiert Ihr Euch für Soundbars oder reicht Euch der Sound von Eurem TV? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!