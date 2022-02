Passwörter unsicher? Mehr als 100 Millionen Samsung-Geräte betroffen

Bereits seit dem Release des Samsung Galaxy S8 besteht ein Sicherheitsproblem bei den Smartphones aus Südkorea, von dem bisher niemand was ahnte. Dieser Fehler sorgte dafür, dass die Smartphones kryptographische Schlüssel nicht korrekt abspeicherten. Dadurch konnten Dritte die Schlüssel abrufen, ohne dass Ihr etwas merkt.

Ein solcher Exploit führt dazu, dass Eure Passwörter nicht sicher sind. Aufgetreten ist der Fehler im "Trust Zone OperatingSystem (TZOS)", das für wichtige Sicherheitsfunktionen zuständig ist. Die Implementierung der kryptographischen Funktionen in dieses System wies Fehler auf, die es ermöglichten, Passwörter als Klartext auszugeben.

Da dieser Fehler bereits seit dem Samsung Galaxy S8 besteht und die Modelle der S8, S9, S10, S20 und S21 Serien betrifft, könnte der Fehler mehr als 100 Millionen Geräten betreffen. Da niemand etwas von dem Exploit wusste, ist auch keine genaue Fallzahl bekannt. Ihr könnt alles zu dem Sicherheitsleck im Bericht der Forscher nachlesen.

Through our analysis we unveiled severe cryptographic design flaws. We identified an IV reuse attack on AES-GCM that allows an attacker to extract hardware-protected key material, and a downgrade attack that makes even the latest Samsung devices vulnerable to the IV reuse attack - Alon Shakevsky and Eyal Ronen and Avishai Wool, University of Tel Aviv