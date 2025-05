Der Vatertag steht vor der Tür – und was wäre besser als ein mobiler Lautsprecher, der Eure Bollerwagentour in ein Festival verwandelt? Der Teufel Rockster Air 2 ist genau dafür gemacht – und aktuell 200 Euro günstiger zu haben.

Denn mit dem Teufel Rockster Air 2 bringt der Berliner Hersteller ein echtes Sound-Monster an den Start – und das meinen wir nicht übertrieben: 80-Watt-Ausgangsleistung, bis zu 115 Dezibel pure Schallstärke und Anschlussmöglichkeiten für Mikrofon, Gitarre & Co. Ob sich der 14 Kilogramm schwere Lautsprecher lohnt oder Ihr hier unnötig draufzahlt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Was macht den Teufel Rockster Air 2 so besonders?

Der Teufel Rockster Air 2 ist kein gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher – er ist ein echtes Sound-Biest. Mit einem 25-Zentimeter-Tieftöner, einem kraftvollen 2-Wege-System und aptX-Unterstützung liefert er ein beeindruckendes Klangbild, das vor allem draußen voll zur Geltung kommt. Der Bass drückt satt und präzise, die Höhen bleiben auch bei hohen Pegeln klar und detailreich. Und ja, laut wird’s – richtig laut: Bis zu 115 Dezibel sind drin. Für die Gartenparty, das Festival oder spontane DJ-Sessions im Park ist das perfekt. Fürs Wohnzimmer? Nur mit sehr toleranten Nachbarn.

Technikfans dürfen sich über ein echtes Highlight freuen: Der Rockster Air 2 bringt eine Anschlussausstattung mit, die man sonst nur von kleinen PA-Systemen kennt. Mit dabei sind ein XLR-Eingang für professionelle Mikrofone, ein 6,3-mm-Klinkenanschluss für Gitarren oder Keyboards, ein 3,5-mm-AUX-Eingang, ein USB-C-Port mit Powerbank-Funktion und sogar ein Anschluss für eine externe 12V-Autobatterie. Damit eignet sich der Speaker nicht nur fürs Streamen von Euren Lieblingssongs, sondern auch für Musiker, Performer oder Hobby-DJs, die ihre Tracks live mischen wollen – ganz ohne zusätzliches Equipment.

Die Anschlussvielfalt des Rockter Air 2 sucht ihresgleichen! / © nextpit

Beim Akku zeigt sich Teufel von der ausdauernden Seite: Bis zu 58 Stunden hält der Rockster Air 2 laut Teufel bei moderater Lautstärke durch – das reicht locker für ein Festivalwochenende. Dreht man voll auf, sind immer noch über 30 Stunden drin. Der Akku ist wechselbar und Ersatzakkus kosten nicht die Welt. Und wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, kann man das Gerät sogar an eine Autobatterie anschließen – das macht ihn ideal für Camper, Straßenkünstler oder Dauerpartys im Freien.

Der Rockster Air 2 bringt ordentlich Gewicht auf die Waage – ganze 14 Kilogramm. Trotzdem bleibt er dank vier Tragegriffen erstaunlich portabel. Optional gibt es sogar einen passenden Tragerucksack. Das Gehäuse ist stabil, das Design minimalistisch und funktional – ganz im Stil klassischer PA-Systeme. Ein kleiner Wermutstropfen für Outdoor-Fans: Eine IP-Zertifizierung gegen Regen oder Spritzwasser fehlt. Bei schlechtem Wetter sollte man also besser einen trockenen Unterschlupf suchen.

Der Rockster Air 2 ist nicht nur ein Lautsprecher, sondern auch ein praktischer Helfer für unterwegs. Über den USB-C-Anschluss kann man Smartphones, Tablets oder andere Geräte direkt aufladen – ideal, wenn man mal länger draußen unterwegs ist und keine Steckdose in der Nähe hat.

Lohnt sich das Berliner Bass-Monster?

Wenn Ihr regelmäßig mit Freunden draußen Musik hört, auf Partys für den Sound verantwortlich seid, einen guten Sound für den Vatertag benötigt oder einfach richtig guten Klang genießen möchtet, dann ist der Rockster Air 2 für unter 500 Euro* ein No-Brainer. Und jetzt, da Teufel den Preis gesenkt hat, gibt's eigentlich keinen Grund mehr, weiter auf mickrige Lautsprecher zu setzen.

Solltet Ihr etwas Kleineres suchen oder einfach nicht ganz so viel ausgeben, findet Ihr auf der Website von Teufel* noch zahlreiche weitere Deals. könnt Ihr Zusätzlich hat Teufel aktuell ein Versandangebot am Start: Mit dem Aktionscode "VKF-S3Q" spart ihr 50 % auf die Versandkosten – und die sind mit 14,99 € sonst nicht gerade niedrig. Achtung: Der Code ist nur bis Freitag um Mitternacht gültig.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Teufel-Lautsprecher interessant für Euch? Lasst es uns wissen!