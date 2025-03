Was ein wenig ärgerlich ist: Zum Einbinden ins heimische WLAN verlangt der Philips-Luftreiniger ein 2,4-GHz-Netz. Somit sollte Euer WLAN-Router Dual-Band unterstützen, sonst müsst Ihr mit allen Geräten auf das leistungsschwächere Funknetz wechseln. Sind die Voraussetzungen gegeben, gebt Ihr aber nur Euer WLAN-Passwort ein. Die App richtet den smarten Luftreiniger dann automatisch in der App und in der Philips-Cloud ein. Somit stellt der Hersteller sicher, dass Ihr Räume auch von unterwegs reinigen lassen könnt.

Um den Luftreiniger aus dem großen Paket zu kommen, legt man dieses am besten auf die Seite. Herausgezogen entfernt man eine Plastikfolie vom Luftreiniger und stellt diesen hin. Anschließend sollte man nicht vergessen, den Filterbehälter zu öffnen, um den mitgelieferten Filter von seiner Plastikfolie zu entfernen. Fest integriertes Stromkabel (ein Nachteil!) einstecken und schon geht der Luftreiniger an.

Philips' mitgelieferte Fernbedienung gefällt mir ein wenig besser als die von Dyson. Sie liegt mit ihrem quadratischen Format besser in der Hand, bietet aber einen ähnlichen Funktionsumfang. Zur App kommen wir später noch einmal bei den smarten Funktionen. An dieser Stelle will ich Euch einmal schildern, wie die Einrichtung des Luftreinigers funktioniert.

Auch gibt es bei Philips ein farbiges Display in der Gehäusemitte, das Informationen über die Luftqualität zeigt. Zusätzlich sehen wir hier, auf welcher Stufe das Gebläse eingestellt ist und in welchem Modus sich der Luftreiniger befindet. Um zwischen den verschiedenen Modi – Auto, Sleep, Boost und Heating – umzuschalten, müssen wir allerdings auf die Fernbedienung oder die Air+-App wechseln.

Diese Befehle kann ich über Siri per Sprachbefehl steuern oder mir Automatisierungen über die Kurzbefehle-App einrichten. So kann ich etwa immer dann eine Reinigung starten, wenn ich mich meinem Haus nähere. Mit kompatiblen Geräten – etwa smarten Heizkörperthermostaten – ließe sich auch eine Reinigung nach der Schließung eines Fensters kombinieren. Dass Philips hier nicht nur auf eigene Automationen zurückgreift, ist begrüßenswert.

Für diesen Artikel habe ich den Luftreiniger mit einem iPhone verwendet. Dementsprechend bilde ich hier die Nutzung von Siri ab. In den Einstellungen der Air-Plus-App kann ich eine Reihe an Apple-Kurzbefehlen aktivieren, die wie folgt aussehen:

Filter- und Reinigungsleistung

Performance Filterklasse 3-in-1-HEPA (Klasse H13) Reinigungsleistung CADR (Clean Air Delivery Rate) von 270 m³/h Filtertyp HEPA-, Aktivkohle-, Vorfilter kombiniert Lebensdauer Filter 1 Jahr Geräuschpegel 19 - 46 dB empf. Raumgröße 70 m³

Obwohl Philips den Air Performer AMF870 seinen "intelligentesten, leistungsstärksten All-in-1-Luftreiniger" nennt, fällt die Luftreinigungsrate mit 270 m³/h vergleichsweise niedrig aus. Der Philips AC3033/10 schafft im Vergleich etwa 520 m³/h und ist daher für größere Räume geeignet. Philips empfiehlt den AMF870 für Räume mit bis zu 70 m³, was die meisten Einsatzszenarien abdecken sollte. Wer mehr braucht, dem empfehle ich wie gesagt meinen Test des AC3033/10, der für Räume mit bis zu 135 m³ ausgelegt ist.

Wo die beiden Luftreiniger gleichauf liegen, ist die Filterleistung. Beide kombinieren einen Aktivkohlefilter mit einem HEPA-Luftfilter und erreichen so eine 99,97%ige Entfernung von Partikeln mit einer Größe von 0,003 Mikrometer. Der Filter ist dabei elektrostatisch so aufgeladen, dass er gründlicher und energieeffizienter arbeiten soll als andere HEPA-Filter. Philips vergleicht hier mit H13-Filtern, die mindestens 99,95 % der Partikelgrößen von 0,1 bis 0,3 Mikrometern filtern müssen. Die Filterklassen beziehen sich dabei auf den Abscheidegrad – also zu wie viel Prozent der Filter Partikel aus der Luft entfernt. Und hier zählt der im AMF870 verwendete Luftfilter eben zur Klasse H13.

Interessant ist zudem, dass Philips über das VitaShield noch einen stärkeren Fokus auf die Filterung von Aerosolen legt. Unabhängige Tests der Airmid Healthgroup sollen dabei bestätigen, dass 99,99 % des HCov-E229-Virus entfernt werden. Coronaviren, wie wir sie spätestens alle seit dem Jahr 2020 kennen. Zusätzlich eignet sich der Luftreiniger natürlich auch, um Pollen und schlechte Gerüche aus der Umgebungsluft zu filtern.

Mit einer Lebensdauer von 12 Monaten sind Philips' Filter aber nicht unbedingt langlebig. Mit einer UVP von 59,99 Euro für die Originalfilter entstehen dadurch jährliche kosten von etwa 60 Euro. Praktisch: Per App informiert Euch der Luftreiniger, wenn es Zeit ist, den Filter zu reinigen. Wenn Ihr knapp bei Kasse seid, könnt Ihr auch die restliche Filterleistung einsehen und noch ein bisschen länger warten.

Bewegen wir uns weg vom Filter, entdecken wir beim AMF870 noch einige weitere interessante Funktionen. So könnt Ihr die Stärke des Ventilators in zehn Stufen einstellen. Wollt Ihr das nicht, könnt Ihr Euch diese Aufgabe im Automatik- oder im Ruhemodus vom Luftreiniger abnehmen lassen. Dabei orientiert sich der Luftreiniger natürlich an einem Sensor, der die Luftqualität in Eurem Raum kontinuierlich überwacht.

Philip nennt diesen Sensor "AeraSense" und gibt an, Feinstaub nach PM2,5, Allergene, Gase sowie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messen zu können. Via App könnt Ihr dabei genau einsehen, wie hoch die Feinstoffbelastung in Eurem Raum ist. Zusätzlich zieht Philips auch standortbasierte Informationen hinzu. So kann ich etwa genau sehen, wie schlecht die Luftqualität in Berlin ist, um dann nach jeder Fensteröffnung eine Reinigung durchzuführen. Praktisch ist zudem, dass auch ein aktueller Pollenmonitor in die App integriert ist.

Eine Besonderheit bietet Philips mit der Heizfunktion des Luftreinigers. Eine PTC-Keramiktechnologie heizt das Gerät dabei innerhalb von drei Sekunden auf. Dabei ist man selbstbewusst genug, um Räume auf bis zu 37 Grad aufheizen zu wollen. Das ist natürlich abhängig von der Raumgröße und der Isolierung. In meinem eher schlecht isolierten Wohnzimmer konnte ich nach etwa einer Stunde eine Veränderung von drei Grad feststellen.

Zu guter Letzt will ich noch auf die Lautstärke des Luftreinigers eingehen. Denn die ist mit 24 dB im Ruhemodus auf jeden Fall noch hörbar. Störend ist das Geräusch aber auch im Schlafzimmer nicht. Dreht der Luftreiniger voll auf, wird's mit einer maximalen Lautstärke von fast 50 dB aber schnell störend.