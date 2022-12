Philips Hue Color & Ambiance LED-Lampen + Bridge zum Bestpreis!

Gerade zu Weihnachten ist das Ambiente äußerst wichtig, um mit den Liebsten ein besinnliches Fest zu feiern. Für die richtige Beleuchtung sorgen in diesem Fall unter anderem smarte Lichter. Bei Media Markt könnt Ihr Euch aktuell die "Philips Hue White & Color Ambiance"-LED-Lampen im Dreierpack mit einer Bridge für gerade einmal 79,99 Euro sichern. Braucht Ihr zudem noch einen Echo Dot, um per Sprachbefehl Euer Smart Home zu steuern, zahlt Ihr gerade einmal 10 Euro mehr für das Bundle. Wir haben alle Infos im Deal-Check!

In einigen Tagen ist bereits Weihnachten und die fiese Schwiegermutter kommt zu Besuch? Dann überrascht sie doch am Besten mit einer eindrucksvollen Beleuchtung in Eurem Haus. Möglich wird das Ganze durch LED-Lampen von Philips Hue, mit denen Ihr bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl habt. Außerdem erhaltet Ihr bei Media Markt noch eine Bridge obendrauf und zahlt hier den aktuellen Bestpreis.

Die White & Color Ambiance LED-Lampen verfügen über eine E27-Fassung und passen somit in viele Lampen. Dabei erreichen die Lampen eine Farbtemperatur zwischen 2.200 und 6.500 Kelvin und unterstützen IFTTT-Protokolle. Außerdem unterstützen sie den neuen Smart-Home-Standard Matter, mit dem Ihr Euer Zuhause sehr einfach zentralisiert steuern könnt. Nutzt Ihr also verschiedene Geräte, müsst Ihr nicht darauf achten, ob Ihr Zigbee, Alexa, Google Assistant oder einen anderen Assistenten verwendet, denn Matter dient hier als Dachstandard und Thread als Standardprotokoll.

Was ist Matter? Diese und weitere Fragen beantworten wir Euch in unserem Matter-Artikel.

Lohnt sich das Philps-Hue-Angebot von Media Markt?

Zugegeben, bei smartathome.at erhaltet Ihr die Lampen inklusive Bridge aktuell noch einmal für einen Euro günstiger. Allerdings muss das Päckchen erst aus Österreich kommen. Wollt Ihr die Lampen allerdings noch vor Weihnachten haben, kommt Ihr um den einen Euro Aufpreis nicht umhin. Wollt Ihr zudem einen Echo-Dot könnt Ihr Euch diesen für gerade einmal 10 Euro mehr sichern. Normalerweise kostet Euch der Amazon-Sprachassistent gerade im Angebot 24,99 Euro, dadurch spart Ihr also noch einmal zusätzlich 14,99 Euro und der Gesamtpreis beläuft sich auf 89,99 Euro.

Lasst Euer Wohnzimmer dank der Philips Hue Beleuchtung in verschiedenen Farben erstrahlen. / © Saturn

Sucht Ihr also gerade nach günstigen LED-Lampen der beliebtesten Smart-Home-Marke in Deutschland (laut Statista), dann könnt Ihr hier getrost zuschlagen. Solltet Ihr zudem noch etwas unsicher sein, dann macht Euch keine Sorgen, denn Ihr könnt die Lampen "testen". Gefällt Euch das Produkt nicht, habt Ihr eine 100 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das nächstbeste Angebot kostet Euch übrigens bereits 125 Euro, dadurch seid Ihr hier definitiv auf der sicheren Seite. Vor allem dann, wenn Ihr noch einen Echo-Dot zusätzlich kaufen möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit der Hue-Produktlinie sammeln können? Teilt uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit!