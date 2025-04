Philips Hue ist wohl die bekannteste Marke, wenn es um smarte Lampen geht. In den vergangenen Jahren hat der niederländische Hersteller ein riesiges Sortiment an intelligenten Leuchtmitteln und passendem Zubehör zusammengestellt. Der Anwendungsbereich erscheint grenzenlos. Ihr könnt das TV-Bild mit intelligenten Lampen koppeln oder Bewegungsmelder nutzen, damit das Licht in Eurer Wohnung automatisch an- und ausgeschaltet wird. Ja, selbst für Outdoor-Zwecke ist Signify gut aufgestellt. Wir fassen für Euch die Produktpalette von Philips Hue zusammen und zeigen Euch, welches Zubehör der Hersteller für seine smarten Lampen bietet.

Philips Hue: Das solltet Ihr vor dem Kauf von Lampen wissen

Wenn Ihr einen Blick in die Produktübersicht von Philips-Hue-Glühbirnen werft, werdet Ihr mit Begriffen wie "White", "White Ambiance" oder "White and Color Ambiance" konfrontiert. Diese Begriffe geben Euch Auskunft darüber, wozu die Lampe in der Lage ist. Im Folgenden haben wir Euch die Funktionsweise für jede Lampenart zusammengefasst:

Philips Hue White : Diese Lampen umfassen nur "Warmweiß" und sind dimmbar. Sie haben eine feste Farbtemperatur von 2700 Kelvin.

: Diese Lampen umfassen nur "Warmweiß" und sind dimmbar. Sie haben eine feste Farbtemperatur von 2700 Kelvin. Philips Hue White Ambiance : Diese Lampen können flexibel an alle Weißtöne angepasst werden. Sie sind dimmbar und von 2200 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (kaltweiß) anpassbar.

: Diese Lampen können flexibel an alle Weißtöne angepasst werden. Sie sind dimmbar und von 2200 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (kaltweiß) anpassbar. Philips Hue White and Color Ambiance: Diese Leuchtmittel sind die vielseitigsten Lampen von Philips Hue. Sie umfassen Weißtöne von 2000 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (kaltweiß). Wie der Name schon verrät, sind sie in der Lage bis zu 16 Millionen Farben darzustellen

Wenig überraschend variieren auch die Preise der einzelnen Leuchtmittelarten. "White" ist die günstigste. Hingegen sind "White and Color Ambiance"-Lampen die teuersten Leuchtmittel, die Ihr erwerben könnt.

Hue Bridge vs. Bluetooth-Verbindung: Das sind die Unterschiede

Wer sich eine smarte Lampe von Philips Hue kauft, kann sich entscheiden, ob sie per Bluetooth oder über eine Hue-Bridge gekoppelt werden soll. Die Bridge und Bluetooth-Verbindung bieten unterschiedliche Wege, Philips-Hue-Lampen zu steuern. Die Steuerung klappt in beiden Fällen via Philips-Hue-App, die im Google Play Store und Apple Store kostenlos erhältlich ist. Die Hue Bridge ist eine Art Steuerzentrale, die Nutzern ermöglicht, Lampen mit intelligenten Assistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri zu steuern.

Das ist die Philips Hue Bridge. / © nextpit

Bei den Funktionen gibt es erhebliche Unterschiede, die wir Euch hier zusammengefasst haben:

Bluetooth Hue-Bridge Maximale Anzahl von Lichtern 10 50 Reichweite 1 Zimmer Ganzes Haus Konfiguration von Hue-Zubehör Nein Ja Fernsteuerung Nein Ja Automatisierungen Nein Ja Lichtsynchronisation mit Spielen/Musik/Videos (Hue Sync Box notwendig) Nein Ja Matter-Unterstützung Nein Ja

Eine weitere wichtige Funktion der Philips-Hue-Bridge ist die Matter-Unterstützung, die eine bessere Integration und Interoperabilität mit einer bestehenden Smart-Home-Installation ermöglicht. Außerdem verwendet die Bridge die Zigbee-Technologie. Diese baut ein stabiles Mesh-Netzwerk auf, bei dem jede Lampe als Signalverstärker fungiert, was die Reichweite deutlich erhöht. Philips Hue bietet Starter-Kits seiner Lampen an. In diesen befindet sich immer eine Philips Hue Bridge. Ein solches Starter-Kit könnt Ihr Euch direkt bei Philips Hue online selbst individuell zusammenbasteln*.

Philips Hue: Lampen im Überblick

Glühbirnen-Fassungen E27, E14, GU10, GU5.3 (MR16) im Detail

Links ist eine GU10-Lampe, in der Mitte eine E27- und rechts eine MR16-Lampe. / © nextpit

Das Wichtigste, was Ihr vor dem Kauf einer jeden Lampe wissen solltet, ist, welche Fassung Ihr benötigt. Philips Hue bietet vier Fassungen für an: E27, E14, GU10, GU5.3 (MR16). Alle Glühbirnen sind jeweils in der "White"- "White Ambiance"- und "White and Color Ambiance"-Variante erhältlich. Wenn Ihr eine Philips Hue Lampe kauft, seht Ihr auf der Verpackung die Zahlen 270, 300, 400, 470, 550, 800, 1100 und 1600. Das ist die Angabe von Lumen. Merkt Euch: Je höher der Lumenwert ist, desto heller das Licht.

Für jeden Raum seht Ihr eine Liste Eurer Lampen und gespeicherter Szenen. / © nextpit

Philips Hue: Deckenleuchten

Noch recht neu auf dem Markt ist die Deckenleuchte "Tento". / © nextpit

Auch für Liebhaber von Deckenleuchten hat der Hersteller zahlreiche Produkte zur Auswahl. Hier könnt Ihr ganz nach Belieben zu runden oder eckigen Deckenleuchten greifen. Wie bei den Glühbirnen wird auch hier zwischen White Ambiance und White & Color Ambiance unterschieden. Besonders hervorheben möchten wir die Tento-Serie. Sie gehört zu den günstigsten Optionen aus der Kategorie White & Color Ambiance.

Hue Tento-Deckenleuchten sind flach, bestehen aus Kunststoff und sind in verschiedenen Größen und Lichtoptionen verfügbar. Die "White"-Variante kostet 69,99 Euro. White Ambiance liegt preislich bei 89,99 bis 159,99 € und für die White & Color Ambiance-Option zahlt Ihr zwischen 109,99 und 199,99 € abhängig von der gewählten Größe.

Philips Hue: Lightstrips

Der Hue Lightstrip eignet sich perfekt für Gaming. / © nextpit

Ähnlich wie bei den Glühbrinen gibt es auch bei den Light Strips unterschiedliche Varianten. Bei diesen Leuchtmitteln nutzt der Hersteller andere Bezeichnungen. Hier eine Übersicht der drei verfügbaren Philips Hue Light Strips:

Lightstrip Plus Ambiance Gradient Lightstrip Play Gradient Lightstrip Farben Eine Farbe Mehrere Farben gleichzeitig Mehrere Farben gleichzeitig mit fließenden Übergängen Helligkeit 1.600 Lumen 1.800 Lumen 1.100 Lumen

Wer nach einer Lichtleiste für Fernseher sucht, um Ambilight-Effekte zu erzeugen, ist mit dem Play Gradient Lightstrip am besten aufgestellt. Damit das Licht synchronisiert wird, benötigt Ihr eine HDMI Sync Box, zu der Ihr am Ende des Artikels mehr erfahrt. Gleiches gilt für Lightstrips, die Ihr am Monitor anbringen möchtet. Extra für Monitore bietet der Hersteller passende Leuchtmittel für jede Monitorgröße.

Philips Hue: Lightbars

Die Hue Lightbars können an die Rückseite Eures TVs angebracht werden. / © nextpit

Eine Alternative zu Lightstrips sind Philips Hue Play Lightbars. Diesen könnt Ihr an der Rückseite Eures Fernsehers anbringen oder Ihr stellt sie neben Euer TV. Praktisch bei den Lightbars ist die Möglichkeit, sie nach Belieben neigen zu können. Die Lightsbars sind in Weiß und Schwarz erhältlich. Die Lightbars sind in Zweierpacks oder einzeln im Markt verfügbar.

Philips Hue: Outdoor

In Sachen Außenbeleuchtung ist der Hersteller ebenfalls breit aufgestellt. Im Sortiment gibt es "White" und "White & Color Ambiance"-Optionen. Neben vielen verschiedenen Wandleuchten findet Ihr Sockel-, Spot- oder auch Wegeleuchten für Euren Garten.

Die Außenlampen von Philips Hue sind wasserdicht. / © Signify

Unterdessen packt Signify die smarte Weihnachtsbeleuchtung (Hue Festavia) ebenfalls in die Rubrik Außenbeleuchtung. Die 20 Meter lange Lichterkette besteht aus 250 LEDs und verfügt über die üblichen Anpassungsmöglichkeiten sowie die Kompatibilität mit den anderen von Signify angebotenen Integrationen.

Philips Hue kann augenscheinlich auch festlich / © Philips Hue

Philips Hue: Dieses Zubehör für Lampen darf nicht fehlen

Neben smarter Beleuchtung bietet der Hersteller zahlreiche praktische Zubehörteile für diese an. Damit kann die Lichtsteuerung einerseits komplett automatisiert werden oder im Zusammenspiel mit dem Fernseher und Konsolen, wie der Xbox, PS5 oder Nintendo Switch, für beeindruckende Stimmung sorgen. Ein Hinweis: Wir werden hier bewusst nicht auf die Sicherheits-Geräte rund um Überwachungskameras eingehen. Wundert Euch also nicht, wenn Ihr diese hier nicht vorfindet.

Philips Hue: Bewegungsmelder

Unauffällig und praktisch: Der Hue Bewegungsmelder. / © nextpit

Bewegungsmelder sind eine clevere Möglichkeit, um Philips Hue Lampen automatisch an- und auszuschalten. In der Philips-Hue-App wird der Melder hinzugefügt und nach persönlichen Präferenzen angepasst. Ihr könnt für bestimmte Räume oder Lampen festlegen, wann sie unter welchen Bedingungen angeschaltet werden sollen. Hierfür können feste Uhrzeiten eingestellt werden oder Ihr lasst den Bewegungsmelder abhängig vom Licheinfall Lichter steuern. Mit anderen Worten legt Ihr die Lichtempfindlichkeit des Zubehörs fest. Auf diese Weise schaltet der Melder die Lichter nur an, wenn es draußen dunkel ist, beziehungsweise im gewählten Raum dunkel. Der Hue Bewegungsmelder kostet 44,99 Euro (UVP).

Das sind die Einstellungsmöglichkeiten für Philips Hue Bewegungsmelder in der Hue-App. / © nextpit

Philips Hue: Smart Plugs

Ja, auch Philips Hue bietet Smart Plugs an. Nur sind diese nicht dafür gedacht, den Stromverbrauch zu messen, sondern um ihn zu minimieren. Mit einer intelligenten Steckdose könnt Ihr Eure Philips Hue per Sprache steuern. Anstatt die Lampen dauerhaft im Standby-Modus zu lassen, schaltet die smarte Steckdose die Lampe aus. Der Standby-Verbrauch eines Smart Plugs ist geringer? Auch für dieses Zubehör könnt Ihr Zeitpläne erstellen und welche Szene die Lampe ausführen soll. Der Philips Hue Smart Plug kostet 34,99 Euro (UVP).

Philips Hue: HDMI Sync Box

Die neue Hue 8k Sync Box. / © nextpit

Die HDMI-Sync-Boxen von Hue sind die teuersten Zubehörteile, die es auf dem Markt gibt. Sie gelten als das Must-Have für diejenigen unter Euch, die sich ein Amiblight schaffen wollen. Eine Philips Hue Sync Box synchronisiert Inhalte auf Eurem Fernseher oder Monitor von HDMI-Quellen mit Philips Hue-Lampen. Auf der IFA 2024 hat Signify seine neue 8K-Sync-Box auf den Markt gebracht. An diese können bis zu vier HDMI-Geräte angeschlossen werden.

Sie unterstützt, wie der Name schon sagt, 8K-Auflösungen, HDR10+, Dolby Vision und variable Bildraten, was sie besonders für die Gamer fast schon unverzichtbar macht. Die Box arbeitet mit maximal zehn Lichtern zusammen. Über die Hue-App wird die Helligkeit, Farbintensität und Effektgeschwindigkeit eingestellt. Außerdem lassen sich diverse Modi (Film, Musik, Gaming) speichern. Eine Hue Bridge ist notwendig. Die 8K Sync Box kostet 349,99 Euro. Die erste Generation liegt preislich bei 259,99 Euro.

Das sind die Einstellungsmöglichkeiten im Sync-Modus. / © nextpit

Weiteres erhältliches Zubehör

Tap Dial : Enthält vier Tasten, die individuell konfiguriert werden können, um Räume, Lampen oder Lichtszenen zu steuern. Mit dem Drehrad kann das Licht präzise gedimmt werden.

: Enthält vier Tasten, die individuell konfiguriert werden können, um Räume, Lampen oder Lichtszenen zu steuern. Mit dem Drehrad kann das Licht präzise gedimmt werden. Wandschalter : Verwandelt herkömmliche Lichtschalter in smarte Steuerungselemente für Euer Hue-System.

: Verwandelt herkömmliche Lichtschalter in smarte Steuerungselemente für Euer Hue-System. Dimmschalter : Wie der Name verrät, eine Möglichkeit, Lampen zu dimmen.

: Wie der Name verrät, eine Möglichkeit, Lampen zu dimmen. Smart Button: Mit einem Klick können Lampen ein- oder ausgeschaltet werden. Eine Dimmfunktion ist ebenfalls an Bord: Durch Halten des Buttons wird das Licht stufenlos gedimmt oder heller gestellt.

