Wer sich mit smarter Beleuchtung auseinandersetzt, kommt kaum an den Produkten von Philips Hue vorbei. Diese haben allerdings oft ihren Preis. Abhilfe schafft MediaMarkt, denn hier könnt Ihr derzeit echte Schnäppchen ergattern. Wir zeigen Euch, welche Angebote sich besonders lohnen.

Mit intelligenter Lichttechnik bringt Ihr nicht nur Abwechslung, sondern auch eine ordentliche Portion Kreativität und Individualität in Eure vier Wände. Heute erstrahlt Euer Wohnzimmer in sattem Rot, morgen vielleicht in zartem Gelb – und das ganz ohne Pinsel und Farbe. Ob gedimmtes Licht für gemütliche Abende oder ein helles, kühles Licht für konzentriertes Arbeiten: Die Anpassungsmöglichkeiten sind nahezu endlos.

Perfekter Einstieg: Philips Hue Startersets

Die Startersets von Philips Hue sind ideal, wenn Ihr in die Welt der smarten Beleuchtung einsteigen wollt. Jedes Set enthält bereits eine sogenannte Bridge, mit der Ihr direkt loslegen und künftig auch weitere Geräte verbinden könnt. Für nur 89,99 Euro bietet MediaMarkt ein Set mit drei GU10-Lampen* an. Einmal installiert, könnt Ihr über die Philips Hue App aus 16 Millionen Farben sowie verschiedenen Weißtönen wählen. Zusätzlich lassen sich die Lampen bequem per Sprachsteuerung bedienen.

Affiliate Angebot Philips Hue Starter Set

Der Preis von 89,99 Euro ist unschlagbar, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. MediaMarkt unterbietet andere Anbieter um rund 30 Euro. Alternativ gibt es ein Starterset mit E27-Lampen für 99,99 Euro* – ebenfalls ein echtes Schnäppchen.

Auch die Philips Hue Lightbars gibt's mit einem ordentlichen Rabatt. Sie lassen sich beispielsweise hinter dem Fernseher platzieren, um einen Ambilight-Effekt zu erzeugen. Der Doppelpack inklusive Bridge ist aktuell für 109 Euro zu haben*. Damit spart Ihr 42 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen UVP von 189,99 Euro. MediaMarkt hat damit nicht nur den besten Preis im Netz, sondern zeitgleich den günstigsten überhaupt.

Weitere Philips Hue Schnäppchen bei MediaMarkt

Neben den Startersets hat MediaMarkt noch viele weitere Philips Hue Angebote im Sortiment, um Euer Zuhause mit smarter Beleuchtung auszustatten. Diese Deals sind Teil des „Wahnsinns-Schnell-Verkaufs“ und gelten nur bis zum 27. Januar – wer Intresse hat sollte also schnell zuschlagen, bevor alles ausverkauft ist!

• Philips Hue Gradient Signe Tischleuchte für 139 Euro*

• Philips Hue Dimmschalter für 14,99 Euro*

• Philips Hue Lightstrip (3 Meter) für 49,99 Euro*

• Philips Hue White & Color Ambiance MR16 Lampen für 69,99 Euro*

Nutzt Ihr zu Hause auch smarte Beleuchtung, oder ist Euch das zu viel Spielerei? Lasst es uns wissen!