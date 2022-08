Philips Hue Pendelleuchte mit Gratis-Zugaben: Summer-Deal bei Tink im Check

Auch heute haben wir wieder einen Deal von tink.de für Euch, der es in sich hat. Die Summer-Deals des Anbieters sind in vollem Gange und Ihr könnt auf die viele smarte Produkte richtig Geld sparen. So auch bei der Philips Philips Hue White & Color Ambiance Ensis Pendelleuchte. Hier zahlt Ihr aktuell dank eines Gutscheins nur noch 309,95 Euro und könnt Euch zusätzlich eine von zwei Zugaben sichern!

NEXT PIT TV

Zugegeben, wenn ich Philips Hue höre, denke ich zu aller erst an die smarten Glühbirnen des Herstellers. Dabei ist das Portfolio deutlich größer und hat erst vor einigen Wochen mit dem Philips Hue Perifo & Go Zuwachs erhalten. Nun hat Tink die Philips Hue White & Color Ambiance Ensis Pendelleuchte im Angebot. Die perfekte Gelegenheit also, die Beleuchtung im Ess- oder Wohnzimmer endlich smarter zu machen.

Affiliate Angebot Philips Hue Mit gratis Bewegungsmelder Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Philips Hue Mit gratis Steckdose! Zur Geräte-Datenbank

Die Philips Hue Ensis Pendelleuchte lässt sich dank Bluetooth ohne eine Bridge per App steuern. Solltet Ihr bereits eine Bridge besitzen, könnt Ihr diese natürlich ohne Probleme mit der Ensis verbinden. Dadurch lässt sich die Lampe sehr einfach in Euer Smart-Home integrieren. Insgesamt könnt Ihr aus bis zu 16 Millionen Farben wählen und sowohl das Ober- als auch das Unterlicht separat steuern.

Lohnt sich das Philips-Hue-Angebot von Tink?

Die Pendelleuchte von Philips kostet Euch bei anderen Anbietern bereits rund 315 Euro im Netz. Das Angebot von Tink umfasst zusätzlich einen Bewegungsmelder oder einen passenden Zwischenstecker, die jeweils rund 37 Euro kosten. Über den Gutscheincode "HUE10" zahlt Ihr zudem nicht die angegebenen 319,95 Euro, sondern spart noch einmal 10 Euro auf die Bundles, wodurch sich der aktuelle Bestpreis ergibt.

Mit der Philips Hue Ensis Pendelleuchte könnt Ihr Eure Räume farbig beleuchten. / © Philips

Solltet Ihr Euer Smart-Home also um eine leuchtstarke Hauptlampe erweitern wollen, wäre also jetzt der richtige Zeitpunkt. Benötigt Ihr zudem keine der Zugaben, könnt Ihr Euch die Philips Hue Ensis Pendelleuchte auch als Einzelprodukt für 309,95 Euro sichern. Möchtet Ihr erst einmal in die Welt der smarten Beleuchtung eintauchen, haben wir Euch eine Marktübersicht rund um Philips Hue zusammengestellt.

Affiliate Angebot Philips Hue Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche großen Leuchten interessant für Euch? Oder greift Ihr lieber zu kleineren Lampen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!